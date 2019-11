A Polícia Judiciária deteve uma mulher, de 33 anos, indiciada pela prática do crime de tráfico de droga agravado no estabelecimento prisional de Santa Cruz do Bispo, no concelho de Matosinhos, anunciou hoje aquela polícia.

Em comunicado, a PJ esclarece que a detenção ocorreu na terça-feira, quando a suspeita se preparava para iniciar visita a um recluso seu familiar, que se encontra em cumprimento de pena naquele estabelecimento prisional.

A mulher foi sujeita a revista por inspetores da PJ, tendo-lhe sido apreendido liamba, haxixe e cocaína, em quantidade suficiente para cerca de 80 doses.

A investigação decorria há cerca de um ano e foi realizada com a colaboração dos Serviços Prisionais do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo.

"Da investigação realizada resulta que esta prática ilícita decorreria pelo menos desde 2013, data em que à detida foi apreendida, pela primeira vez, substância estupefaciente que pretendia introduzir no estabelecimento prisional, dirigido ao referido familiar", acrescenta a PJ.

A detida vai ser presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório de arguida detida e aplicação das adequadas medidas de coação.