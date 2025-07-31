Fogo em Ponte de Lima em resolução

Os quatro principais incêndios a lavrar em Portugal continental estavam por volta das 05:00 a ser combatidos por 1.317 operacionais, apoiados por 442 viaturas.

O incêndio em área de mato em Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo, está em fase de resolução, indicou hoje a Proteção Civil.

O incêndio, dominado às 04:26, "está a ceder aos meios de combate", disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional do Alto Minho.

Pelas 04:50, encontravam-se no local 157 operacionais apoiados por 53 viaturas, de acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Os quatro principais incêndios a lavrar em Portugal continental estavam por volta das 05:00 a ser combatidos por 1.317 operacionais, apoiados por 442 viaturas.

De acordo com o portal da ANEPC, a essa hora, no fogo que deflagrou na segunda-feira no concelho de Arouca, distrito de Aveiro, estão empenhados 675 operacionais com 239 viaturas, e no de Ponte da Barca, distrito de Viana do Castelo, que teve início no sábado, encontram-se 406 operacionais auxiliados por 141 meios terrestres.

Estes são os maiores fogos incluídos pela Proteção Civil na lista de incêndios rurais em curso (ainda não dados como dominados/em resolução) de entre as denominadas "ocorrências significativas", assim descritas pela duração ou pelo número de meios envolvidos.



CMTV