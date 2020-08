PJ detém suspeito de dois fogos florestais em Vale de Cambra

A Polícia Judiciária (PJ) deteve o "presumível autor" de dois incêndios florestais ocorridos na localidade de Salgueira, no concelho de Vale de Cambra, distrito de Aveiro, foi hoje anunciado.

"O fogo terá sido provocado com recurso a isqueiro, num aparente quadro de fascínio do fogo e de problemas mentais, tendo o autor ateado incêndio a zonas de mato, confinantes com habitação e povoamento florestal. Os incêndios foram provocados durante o fim de semana, na localidade de Salgueira, em dois locais próximos", refere a PJ, em comunicado.

O arguido foi presente a primeiro interrogatório judicial a um juiz de instrução criminal, que lhe aplicou a medida de coação de obrigação de permanência na habitação.

A PJ, através da Diretoria do Norte, acrescenta que a detenção aconteceu fora de flagrante delito e com a colaboração da GNR de Vale de Cambra.