PJ detém seis homens de organização que introduzia cocaína na Europa por via marítima

Seis pessoas foram detidas pela Polícia Judiciária por suspeitas de integrarem uma organização criminosa transnacional dedicada à introdução cocaína no continente europeu via marítima, com recurso a contentores, anunciou a PJ.

Numa nota enviada às redações, a PJ explica que os detidos, com idades entre os 38 e os 54 anos, são de nacionalidade portuguesa, espanhola, colombiana e dominicana e estão "fortemente indiciados" de integrarem uma organização criminosa que introduzia grandes quantidades de cocaína na Europa por via marítima.

A "Operação Alçapão", desencadeada nos últimos dias, é da responsabilidade da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes e contou com o apoio da Diretoria do Norte, do Departamento de Investigação Criminal de Braga e da Autoridade Tributária e Aduaneira.

A PJ prestará esclarecimentos complementares cerca das 11:30, na sede da instituição, em Lisboa, onde a droga apreendida poderá ser fotografada/filmada.