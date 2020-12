PJ detém homem suspeito de ter tentado matar a mulher em Arouca

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 54 anos, suspeito de tentar matar a mulher, em Arouca, distrito de Aveiro, informou hoje aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ esclarece que o suspeito, sem antecedentes criminais, foi detido pela presumível autoria de um crime de homicídio qualificado na forma tentada.

De acordo com os investigadores, os factos ocorreram no domingo à tarde, na morada de família do casal, em Arouca, num contexto de violência doméstica e no decurso de um processo de separação.

Segundo a PJ, a vítima foi agredida com "um objeto corto-contundente", encontrando-se hospitalizada em estado "muito grave".