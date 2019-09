Um antigo bombeiro de 28 anos, atualmente desempregado, foi detido pela Polícia Judiciária de Coimbra pela suspeita de ter ateado um incêndio florestal no concelho de Condeixa-a-Nova, na sexta-feira, foi hoje anunciado.O Núcleo de Proteção Ambiental da GNR de Coimbra colaborou na investigação que conduziu à detenção do homem, acusado de ter usado "chama direta" para iniciar um incêndio numa zona florestal de eucaliptos e mato, junto a uma central fotovoltaica e próximo de habitações.O incêndio consumiu uma área de 1.500 m2 e teria tido consequências mais graves "caso não tivesse havido uma rápida intervenção dos bombeiros", relatam as autoridades."A atuação do suspeito colocou em perigo a integridade física e a vida de pessoas, bem como habitações, a grande mancha florestal e a central fotovoltaica", refere a PJ de Coimbra.O detido foi presente hoje a um primeiro interrogatório judicial, tendo sido sujeito à medida de coação de prisão preventiva.