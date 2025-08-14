Sábado – Pense por si

Incêndios: Mais de 240 bombeiros combatem chamas na serra da Lousã

Lusa 14 de agosto de 2025 às 18:18
As chamas estão a evoluir em direção à zona mais alta da serra, no Trevim, que fica a 1.205 metros de altitude.

Um incêndio em povoamento florestal na serra da Lousã, distrito de Coimbra, acima da localidade de Candal, está a ser combatido por mais de 240 bombeiros, disseram fontes autárquica e da Proteção Civil.

Combate ao incêndio na serra da Lousã, com bombeiros e meios aéreos
Combate ao incêndio na serra da Lousã, com bombeiros e meios aéreos PAULO CUNHA/LUSA

Fonte do comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra disse apenas que o incêndio na serra da Lousã “está ativo, com meios a combate”, adiantando que as chamas estão a evoluir em direção à zona mais alta da serra, no Trevim, que fica a 1.205 metros de altitude.

Já Luís Antunes, presidente da Câmara Municipal da Lousã, explicou que o incêndio - que teve origem na vertente oeste da encosta, acima da povoação do Candal, e cujo alerta foi dado pelas 13:46 de hoje - “chegou a estar quase circunscrito, mas descontrolou-se”, estando em progressão em direção ao ponto mais alto da serra, que fica na fronteira entre os distritos de Coimbra e de Leiria.

Segundo o autarca, devido ao incêndio e à necessidade de facilitar a deslocação dos meios de socorro, a Estrada Nacional (EN) 236, que liga a Lousã a Castanheira de Pêra (Leiria), tem circulação condicionada.

“Temos a necessidade de salvaguardar pessoas e bens e evitar situações desnecessárias e facilitar a deslocação dos meios de combate”, indicou Luís Antunes.

Também de modo preventivo, foi inviabilizado o acesso ao Castelo da Lousã e à zona do santuário da Senhora da Piedade, que fica no sentido oposto àquele que o fogo estava a fazer a meio da tarde de hoje, “atendendo à proximidade e à possível progressão que o incêndio poderia ter”, dirigindo-se, ao invés, em direção à sede do município.

De acordo com a página de internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 17:00 o incêndio da serra da Lousã estava a ser combatido por 241 operacionais, apoiados por 60 viaturas e cinco meios aéreos.

Incêndios: Mais de 240 bombeiros combatem chamas na serra da Lousã