A Polícia Judiciária de Leiria deteve no passado sábado o suspeito de ter esfaqueado uma mulher no Juncal, em Porto de Mós, anunciou hoje fonte desta polícia à agência Lusa.Segundo a mesma fonte, o homem detido é o companheiro da vítima, que chamou a polícia denunciando a morte da mulher, que foi encontrada na mesa da cozinha.O presumível autor do crime de homicídio terá "simulado um cenário" para afastar de si qualquer suspeita, tendo inclusive estado presente no funeral da vítima.O suspeito deverá ser hoje presente a um juiz de instrução do Tribunal de Leiria para que lhe sejam aplicadas as medidas de coação.Uma mulher de 51 anos foi encontrada morta em casa com lesões de agressão com arma branca, na quinta-feira, disse então à Lusa fonte da GNR de Leiria.Segundo a mesma fonte, a mulher foi encontrada morta na sua residência no Juncal, na freguesia de Porto de Mós, no distrito de Leiria, e o caso foi entregue à Polícia Judiciária (PJ) de Leiria.Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria informou naquela data que o alerta foi dado pelas 17:47 para uma agressão com arma branca.