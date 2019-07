"Na origem do incêndio está a instalação elétrica", precisou a fonte sem especificar se a instalação em causa é a da mercearia, situada no rés-do-chão e único espaço ocupado do edifício atingido pelas chamas.



Fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto disse à Lusa que o alerta foi dado cerca da 01:20 e quando os bombeiros chegaram ao local "o prédio estava tomado" pelas chamas, tendo sido combatido durante toda a noite.



Segundo a Proteção Civil o incêndio foi combatido por 30 homens e 10 viaturas.

O incêndio esta madrugada num edifício de quatro pisos, devoluto, na Rua da Alfândega, no Porto , teve origem na instalação elétrica, disse à agência Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ).A PJ esteve no local a fazer a investigação do ocorrido após ter sido chamada para o efeito e "feitas as devidas diligências não há indícios de situação dolosa", acrescentou a fonte daquela polícia de investigação.