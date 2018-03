Em Outubro, o Ministério Público instaurou inquéritos autónomos nos DIAP das comarcas onde ocorreram os incêndios. Ainda não existem arguidos instituídos.

"As investigações relacionadas com os incêndios de Outubro prosseguem. Estas investigações, desde logo as respeitantes a incêndios com vítimas mortais, não têm arguidos constituídos", refere a PGR em resposta à agência Lusa.



Relativamente ao relatório da comissão técnica independente, entregue na terça-feira, no parlamento, a PGR adianta que "será considerado no âmbito das investigações em curso, sem prejuízo de outros procedimentos que, em resultado da respectiva análise, se imponham".



Em Outubro, o Ministério Público instaurou inquéritos autónomos nos Departamentos de Investigação e Acção Penal (DIAP) das comarcas onde ocorreram os incêndios.



A comissão técnica independente criada para analisar os grandes incêndios rurais de 2017 entregou, na terça-feira, no parlamento, o relatório dos fogos de Outubro (dias 14, 15 e 16), envolvendo oito distritos das regiões Centro (Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu) e Norte (Braga e Viana do Castelo).



O documento, que actualiza para 48 o número de mortos nesse mês, conclui que falhou a capacidade de "previsão e programação" para "minimizar a extensão" do fogo na região centro (onde ocorreram as mortes), perante as previsões meteorológicas de temperaturas elevadas e vento.



Falhas na programação do socorro e na rede de comunicações e um "dramático abandono" das populações foram identificados pela comissão técnica independente de análise dos grandes incêndios de Outubro, que admite, contudo, uma conjugação singular de factores meteorológicos.



A comissão descreve que a junção de vários factores meteorológicos constituiu "o maior fenómeno piro-convectivo registado na Europa até ao momento e o maior do mundo em 2017, com uma média de 10 mil hectares ardidos por hora entre as 16h00 do dia 15 de Outubro e as 05h00 do dia 16".



Contudo, acrescenta, a Autoridade Nacional de Protecção Civil pediu um reforço de meios para combater estes incêndios devido às condições meteorológicas, mas não obteve "plena autorização a nível superior", e a actuação do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) foi "limitada" por falhas na rede de comunicações: "Em algumas fases das operações, não foi possível referenciar o posicionamento dos meios envolvidos em diversos teatros de operações".



Segundo o relatório, as queimadas e o fogo posto foram as duas principais causas das mais de 900 ignições registadas nestes fogos, considerando-se preocupante o número de reacendimentos.



O número de total de ignições (de fogachos e de incêndios florestais e agrícolas) iniciadas nos dias 14, 15 e 16 e registadas no Sistema de Gestão de Informação de Incêndios Florestais, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, "foi de 206, 495 e 213, respectivamente".



A comissão técnica referiu ainda que o panorama vivido nesses dias traduziu-se "numa situação de dramático abandono, com escassez de meios, ficando as populações entregues a si próprias".



Os fogos de Outubro revelaram também, segundo a análise, dificuldades dos municípios para liderar procedimentos relacionados com a emergência e o socorro, considerando-se ainda que o apoio das Forças Armadas no combate às chamas "ficou aquém do desejável".