Montenegro reage a notícia da SÁBADO sobre Spinumviva. Está "tranquilo" mas "estupefacto"

Como a SÁBADO revela na edição de amanhã, a PJ e o MP estão a investigar as férias do primeiro-ministro no Brasil, no âmbito do caso que envolve a empresa familiar do governante.

O primeiro-ministro reagiu esta terça-feira à notícia da SÁBADO, que dá conta que a Polícia Judiciária (PJ) e o Ministério Público (MP) estão a investigar as férias de Montenegro no Brasil - que os investigadores suspeitam que a despesa terá sido imputada à Spinumviva.

Em declarações aos jornalistas, em Albufeira, Luís Montenegro revelou estar "tranquilo embora estupefacto e revoltado com o teor das notícias, que a vir de alguém ligado ao processo configura uma situação que é uma pouca vergonha".

Montenegro considerou ainda que se trata de "uma deslealdade processual democrática intolerável" e frisou que é "revoltante que se lancem insinuações infundadas" a seu respeito. "Não foi recebido um cêntimo de ninguém que não fosse do meu bolso e da minha mulher."

Face a esta notícia, o governante pediu que os eleitores "não se deixem levar por estas manobras" a cinco dias das eleições, que se realizam a 12 de outubro e garantiu que continuará "fiel" ao seu "posicionamento". "O que posso garantir é que todos os esclarecimentos que me têm sido pedidos são faculdados".

E rematou: "Não vou ser eu a quebrar a reação de lealdade."

A SÁBADO avançou esta terça-feira que a Polícia Judiciária e o Ministério Público estão a investigar as despesas das férias de Montenegro no Brasil, em 2024. Os pormenores desta investigação feita pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal e pela Polícia Judiciária serão revelados na edição de amanhã, quarta-feira. Entretanto, a Procuradoria-Geral da República (PGR) já confirmou que a averiguação preventiva à atividade da Spinumviva continua "em curso" e que o Ministério Público "aguarda ainda documentação".