Quem faz parte do Conselho de Defesa Nacional?

O Conselho Superior de Defesa Nacional (CSDN) reúne a cada três meses. Mas esta quinta-feira, 24, existe um encontro extraordinário, às 12h, convocado de urgência pelo Presidente da República após a invasão da Ucrânia por forças militares russas.



Este é o órgão específico de consulta para os assuntos relativos à defesa nacional. Cabe ao chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, presidir. E ele tem também voto de qualidade nas decisões ali tomadas. Para já, sabe-se que o CSDN irá debater as propostas levadas pelo governo, depois de um encontro urgente mantido já esta manhã entre o primeiro-ministro, António Costa, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, e o chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, António Silva Ribeiro.



Na conferência de imprensa sobre esta reunião, o chefe do Executivo não quis revelar que propostas fará. Disse apenas que apresentará as propostas ao Presidente no âmbito do encontro deste órgão. Sublinhou apenas que a NATO atuará no âmbito de missões de dissuasão e recordou que Portugal integra este anoas forças de reação rápida da NATO.