A petição, lançada por "um grupo de cidadãos apartidário", refere que, atualmente, os concelhos do litoral alentejano "não têm respostas eficazes para responder à crescente população de animais errantes, faltando instalações e serviços com um funcionamento adequado".



"Estes municípios estão dependentes das associações locais no que respeita a todo o processo, que é, por lei, da sua competência", como a "recolha dos animais das vias públicas, legalização da situação dos animais (vacinação, desparasitação, documentação e colocação de chip), esterilização e encaminhamento dos animais para adoção", lê-se no documento.



A CIMAL, por seu turno, tenciona construir um Centro de Recolha Oficial Intermunicipal (CROI) para animais errantes, em Santiago do Cacém, tendo a candidatura a fundos comunitários para a sua construção, no montante de 1,5 milhões de euros, sido aprovada no início deste ano.



O projeto tem de estar concluído no prazo de um ano, "sem que estejam reunidas as condições devidas ao nível das respostas locais em cada um dos municípios, comprometendo, a prazo, a sua existência", referem os promotores da petição, que criticam a inexistência de Centros de Recolha Oficiais em Sines e Grândola.



"A verba de 200 mil euros que cada um dos municípios pretende investir para a construção do CROI deveria ser canalizada, em primeiro lugar, para a modernização dos canis convencionais em Santiago do Cacém, Alcácer do Sal e Odemira e para a construção de CRO em Sines e Grândola", disse hoje Bruno Candeias, primeiro signatário da petição, em declarações à agência Lusa.



Considerando que "se está a construir a casa pelo telhado", Bruno Candeias afirmou que "criar uma infraestrutura em Santiago do Cacém, que serve uma região vastíssima do ponto de vista da sua dimensão geográfica", vai pôr "em risco uma série de questões associadas à proximidade com as associações".



"A recolha dos animais e o transporte para esta infraestrutura [em Santiago do Cacém], que fica muito longe dos concelhos de Alcácer do Sal e Odemira, e todo o trabalho e acompanhamento poderão estar em risco, assim como as campanhas de esterilização e adoções, que, sem proximidade, poderão estar comprometidas", alertou.



Segundo os promotores da petição, a criação de um canil/gatil intermunicipal, cuja capacidade fica "muito aquém" do acolhimento necessário, "compromete" as construções "que são urgentes" nos concelhos de Grândola e Sines, "onde não existe qualquer infraestrutura para abrigo de animais errantes".



"Até ponderámos considerar que o Centro de Recolha Oficial Intermunicipal seria uma infraestrutura razoável, desde que fosse um complemento a infraestruturas de proximidade que já existissem, mas sem isso, não vai responder diretamente às necessidades para o bem-estar animal", acrescentou.



A candidatura para a construção do Centro de Recolha Oficial Intermunicipal prevê a adaptação das atuais instalações do canil municipal de Santiago do Cacém, que fica situado no Pinhal do Concelho.



O investimento, de cerca de 1,5 milhões de euros, será comparticipado por fundos comunitários e vai servir os municípios de Sines, Santiago do Cacém, Odemira, Grândola e Alcácer do Sal, no litoral alentejano.

A Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL) prevê criar, em Santiago do Cacém (Setúbal), um canil/gatil para servir toda a região, mas um grupo de cidadãos contesta a iniciativa e defende respostas de proximidade.Os promotores de uma petição pública, enviada à agência Lusa, contestam a criação do canil/gatil intermunicipal do litoral alentejano e reclamam a construção "urgente" dos Centros de Recolha Oficiais (CRO) municipais de Sines e de Grândola e a requalificação e modernização dos CRO de Alcácer do Sal, Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal, e de Odemira (Beja).