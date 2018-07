Um pescador morreu esta quinta-feira depois de um acidente com uma embarcação de pesca a 4,5 quilómetros da praia de Faro. O homem esteve três horas à espera de socorro, anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O naufrágio da sua embarcação, em que seguia com outro pescador, foi notificado por volta das 14h00 pela Associação dos Armadores Pescadores de Quarteira (Quarpesca) à capitania do porto de Faro, de acordo com o comunicado da AMN. Na altura foi o mestre do barco que ligou, referindo que o barco teria ficado sem propulsão.

Foram chamadas uma lancha da Marinha, uma embarcação do Instituto de Socorros a Náufragos e outra da Polícia Marítima, assim como um helicóptero.

Apenas às 16h55 foram localizados os dois homens. Um deles estava a bordo de um veleiro francês que auxiliou nas buscas, o outro pescador estava na água já sem vida.



As operações no local estão a ser coordenadas pelo Capitão do Porto de Faro.