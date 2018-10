sequestro do filho de um empresário argentino na fronteira com o Paraguai, que lhes valeu quase 300 mil euros - Lohrmann e Maidana falaram pela internet e colocaram os bancos portugueses na mira. Lohrmann pensou então num "especialista em proceder à subtracção de veículos automóveis", essenciais às deslocações de e para os locais a assaltar, e falou pela internet com o espanhol Christian Velasco Gomez. O cabecilha pediu-lhe para se encontrar com Maidana na sua residência em Espanha, de modo a conhecerem-se.



De acordo com o acórdão, estes três só visitavam Portugal quando iam assaltar.

Estes dois dos homens, procurados pelas autoridades argentinas desde 2003, foram detidos em Aveiro, em 2016. Esta segunda-feira foram condenados a 18 anos e dez meses e a 18 anos de prisão por roubos violentos a bancos, em Odivelas e Cascais.



Tribunal de Monsanto leu a sentença dos arguidos envolvidos neste processo. A Rudolfo Lohrmann foi aplicada uma pena de 18 anos de 10 meses de prisão e 18 anos para José Madaina. Também foram condenados Christian Gomes, 12 anos; Manuel Garcia, 3 anos e 4 meses; e Jaime Fontes, 4 anos de prisão.



11 anos depois do último crime cometido na Argentina - umAntes do primeiro assalto, que aconteceu no dia 14 de Agosto de 2014 numa agência do BBVA em Odivelas, o grupo roubou (e alterou matrículas) de carros. "José Maidana, na execução do plano de Lohrmann e ao qual aderira, sugeriu ao arguido Christian que este se deslocasse para Portugal para subtrair veículos que, após alteração das matrículas e demais elementos identificativos, pudessem ser usados na prática dos factos e de modo a não serem associados aos arguidos, ao que este acedeu", lê-se. Ora, no dia 31 de Março de 2014, entre as 17h00 e as 18h00, Christian entrou numa metalúrgica na Pontinha e roubou um KIA Venga.No mês do primeiro assalto em Portugal, Lohrmann (sob o nome de Luis) arrendou um quarto em Santa Iria da Azóia. Dia 14 de Agosto de 2014, pelas 15h12, "usando capacetes de modo a ocultar a sua fisionomia", Maidana, Lorhmann e um desconhecido (não identificado pela polícia) encaminharam-se à agência BBVA em Odivelas. Lá dentro, estavam apenas uma funcionária de limpeza e os bancários Bruno Gante e Pedro Santos, que iam ser reabastecer as máquinas de multibanco. O grupo saiu do carro, dirigiu-se ao banco e partiu o vidro da porta de entrada com uma marreta. Entraram e dividiram-se: dois foram para o cofre e o outro caminhou para junto da zona das caixas multibanco."Junto do cofre, um dos indivíduos perguntou ao funcionário Bruno Gante pelo dinheiro. O arguido Maidana atirou a marreta ao chão e recolheu o dinheiro que se encontrava no cofre, tendo os outros recolhido dinheiro do balcão, guardando-o em dois sacos de hipermercado, avermelhados, em ráfia, sem que os funcionários se opusessem com receio de serem molestados", descreveram os juízes do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte, em acórdão. O assalto foi um sucesso: fugiram no KIA que haviam roubado, levando consigo 49.910 euros em notas do BCE. Para não levantarem suspeitas, abandonaram o veículo na Ramada, Odivelas.No mês seguinte ao primeiro assalto, dia 13 e 17 de Setembro, Christian roubou um Peugeot 308 e um Mercedes Classe B a um stand Santogal e a uma empresa na Bobadela, para usá-los como veículos de fuga nos assaltos que pretendiam efectuar. Em Janeiro do ano seguinte, roubou um Opel Corsa no Parque das Nações. A frota que lhes iria garantir uma fuga sem rasto estava a compor-se.No dia 19 de Outubro de 2015, Maidana chega ao Millenium BCP em São João da Talho num Renault Scénic. Com uma máscara facial, dirigiu-se a uma das caixas ATM, onde simulou o uso de um cartão multibanco, após o que se aproximou de uma coluna e observou atentamente o interior da agência. Contudo, "foi abordado por um homem que o tentou imobilizar para o inquirir quanto ao que ali fazia, mas este logrou afastar tal cidadão e rapidamente abandonou o local".O grupo voltaria à carga um mês depois. No 16 de Novembro de 2015, os arguidos decidiram assaltar um Millenium BCP da Ramada. Assim, durante a tarde desse dia, os três arguidos, fazendo uso da viatura da marca Mercedes-Benz, Classe B, o grupo dirigiu-se para o banco, onde chegaram pelas 17h20. Escondiam no carro material a utilizar no assalto: "armas, perucas, capacetes, marretas, etc".Como forma de prevenção, os arguidos haviam estacionado ali perto um Ford, caso precisassem de trocar de viatura durante a fuga - por exemplo, se fossem perseguidos pela polícia. No local, o arguido Lohrmann ordenou ao arguido Christian que permanecesse na rotunda, junto ao banco, em posição de vigilante e com a identidade oculta, fazendo uso de peruca de cabelo comprido e boné.As condições estavam prontas para o assalto: pelas 17h40, no momento em que a empregada de limpeza saiu, Rodolfo (de capacete de moto, com meio rosto visível, de várias cores e luvas pretas) e Maidana (com uma máscara, um gorro e óculos do tipo graduados) saíram da viatura e correram em direcção à porta de entrada da zona das caixas multibanco. Madaina "passou um cartão multibanco para abrir a mesma e desferiu um pontapé na segunda porta e que dá acesso ao interior do banco, no momento em que a funcionária do banco Carla Pires abriu a porta para a empregada de limpeza sair, impedindo assim o fecho da mesma pela funcionária, empurrando-a para dentro da agência".Apontaram as armas de fogo para os funcionários, que garantiram que não tinham a chave do cofre. Madaina ordenou a uma das funcionárias para meter num saco o dinheiro depositado durante o dia: "Ajuda, põe o dinheiro, vá acabo com a tua vida", gritava de forma violenta. Do assalto levaram 82.755 euros.Os roubos seguintes, a uma agência Caixa Geral de Depósitos na Ramada e a um Millenium BCP da Guia-Cascais, ocorreram da mesma maneira. De acordo com o acórdão, o grupo efectuava "reconhecimentos a instituições bancárias (cabendo, por norma ao arguido Christian a deslocação ao interior da agência, enquanto os demais efectuavam vigilância e reconhecimento no exterior) aprendendo a sua rotina e apurando as horas em que existiam elevadas quantias de dinheiro no seu interior, facilmente acessíveis, mormente o momento em que os funcionários contabilizavam o dinheiro proveniente dos depósitos diários e nas caixas ATM, de preferência à 2a feira pelo maior volume proveniente do acumulado do fim-de-semana." No total, os assaltos renderam cerca de 233 mil euros ao grupo criminoso.Escolhido o dia e hora do assalto, Madaina arrombava a porta de entrada na dependência bancária – fazendo, por norma, uso de uma marreta – assim permitindo o acesso dos demais arguidos ao seu interior, onde, trazendo consigo armas de fogo (pistolas e caçadeiras), bem como recorrendo ao uso da força física, intimidavam, privavam da sua liberdade de deslocação os funcionários e constrangiam-nos a entregar o dinheiro que estivesse acessível, mormente o proveniente dos depósitos nas caixas ATM. Juntaram-se mais membros ao grupo de criminosos, que ganharam a sua função no grupo. Por exemplo, Jaime avisava o arguido Maidana da presença da Polícia.

Após cumprirem as penas de cadeia, Rodolfo Lohrmann, José Maidana e Manuel Garcia serão expulsos do país, como sanção acessória - algo que não deverá agradar aos arguidos. Em declarações às autoridades, José Maidana referiu

que "quanto 'mais pena' lhe derem aqui em Portugal, melhor, porque quando for extraditado para o seu país, como já decidiu o Tribunal da Relação de Lisboa, depois de aqui cumprir pena, irão matá-lo, pelo que, quanto mais tarde for, melhor."