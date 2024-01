António Costa – entre as juras de amor e tiro ao alvo

Andámos um dia com um boneco de papelão do primeiro-ministro e até o levámos ao congresso do PS. Na rua, quiseram comprá-lo por 50 euros para lhe atirarem setas e chamaram-lhe ladrão, mas entre os socialistas o Costa em cartão recebeu elogios, agradecimentos e pedidos de selfie. Foi a “estrela” do evento.

Não foi pacífico o início de manhã de António Costa no passado sábado, o segundo dia do 24º Congresso Nacional do Partido Socialista (PS). Assim que saiu do carro, onde viajara desconfortavelmente deitado sobre os assentos de um Seat Ibiza, com a cabeça a roçar no espelho retrovisor, foi abordado por um automobilista maldisposto: “Isso serve para quê? Só se for para partir, para dar pontapés”, vociferou, antes de arrancar rapidamente.