Estado de saúde de Jorge Sampaio está "estável"

O estado de saúde do ex-Presidente da República Jorge Sampaio, internado desde sexta-feira no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, está "estável", informou hoje o seu gabinete.







Fonte do gabinete do antigo Presidente disse à Lusa que o estado de Jorge Sampaio "está estável" e que "as dificuldades respiratórias continuam a ser acompanhadas pela equipa médica que o segue", sem adiantar mais pormenores.O ex-presidente Jorge Sampaio foi internado no hospital de Santa Cruz, em Lisboa, na sequência de dificuldades respiratórias.Segundo a fonte, Sampaio estava no Algarve, mas após sentir dificuldades respiratórias, e "dado o seu historial de doente cardíaco", foi transferido para Lisboa, onde está a ser acompanhado no Hospital de Santa Cruz.Jorge Sampaio tem 81 anos e foi Presidente da República durante dois mandatos, entre 1996 e 2006.Em 1989 foi eleito líder do Partido Socialista e na mesma altura foi eleito presidente da Câmara de Lisboa, tendo sido reeleito em 1993.Após a passagem pela Presidência da República, foi nomeado em 2006 pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas enviado especial para a Luta contra a Tuberculose e entre 2007 e 2013 foi alto representante da ONU para a Aliança das Civilizações.Atualmente preside à Plataforma Global para os Estudantes Sírios, fundada por si em 2013 com o objetivo de contribuir para dar resposta à emergência académica que o conflito na Síria criara, deixando milhares de jovens para trás sem acesso à educação