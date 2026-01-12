Sábado – Pense por si

Portugal

Uma pessoa desaparecida após queda de automóvel em praia fluvial em Mesão Frio

Lusa 11:04
As mais lidas

O alerta para o acidente foi dado às 9h17 desta segunda-feira.

Uma pessoa está desaparecida na Praia Fluvial da Rede, na freguesia de Vila Marim, em Mesão Frio, distrito de Vila Real, após o automóvel onde seguia se ter despistado e caído à agua, segundo fonte da proteção civil.

Acidente teve lugar em Mesão Frio
Acidente teve lugar em Mesão Frio DR

Fonte do Comando Sub-Regional do Douro, disse à Lusa que o alerta para o acidente foi dado às 09:17, encontrando-se os meios no local cerca das 10:10 em busca da pessoa que seguia na viatura ligeira.

Às 10:15, estavam no local 27 operacionais (Bombeiros de Lamego, Mesão Frio e Régua, Polícia Marítima e Guarda Nacional Republicana), com o apoio de 10 meios, incluindo um barco.

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Pessoa desaparecida Acidente (geral) Automóvel Acidente marítimo Mesão Frio Guarda Nacional Republicana
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Uma pessoa desaparecida após queda de automóvel em praia fluvial em Mesão Frio