Uma pessoa desaparecida após queda de automóvel em praia fluvial em Mesão Frio

O alerta para o acidente foi dado às 9h17 desta segunda-feira.
Uma pessoa está desaparecida na Praia Fluvial da Rede, na freguesia de Vila Marim, em Mesão Frio, distrito de Vila Real, após o automóvel onde seguia se ter despistado e caído à agua, segundo fonte da proteção civil.
Fonte do Comando Sub-Regional do Douro, disse à Lusa que o alerta para o acidente foi dado às 09:17, encontrando-se os meios no local cerca das 10:10 em busca da pessoa que seguia na viatura ligeira.
Às 10:15, estavam no local 27 operacionais (Bombeiros de Lamego, Mesão Frio e Régua, Polícia Marítima e Guarda Nacional Republicana), com o apoio de 10 meios, incluindo um barco.