"Votar PS é dar asas aos nossos sonhos como europeus. É dar força ao António Costa, que é um dos líderes mais respeitados hoje a nível europeu e será um construtor da Europa de futuro que nós queremos", considerou o socialista.



"António, tens a tua gente contigo, tens o PS contigo e queremos contigo construir a Europa dos nossos sonhos", exclamou Pedro Marques.



O cabeça de lista do PS considerou que "a vitória da Europa progressista já se começou a construir nestas eleições europeias", com o resultado do Partido Trabalhista holandês de Frans Timmermans, candidato do Partido Socialista Europeu (PSE).



"O nosso candidato à Comissão Europeia lidera-nos para a grande vitória que queremos ter no domingo", acrescentou.



Na sua intervenção, de cerca de dez minutos, Pedro Marques acusou a direita de tentar "baixar o nível" desta campanha e sustentou que o PS, pelo contrário, não foi por aí e não embarcou em "ataques pessoais".



Depois, situou o PS como uma força que está "com os dois pés na Europa", contra "os ataques dos nacionalistas, da extrema-direita" ao projeto europeu, e contra a direita "que cede a essa pulsão dos cortes e das sanções" e que, assim, "está a dar gasolina aos nacionalistas".



O PS também rejeita uma "Europa securitária", uma "Europa-fortaleza", e quer "uma Europa solidária com os refugiados", prosseguiu, vincando este ponto de diferença: "Separa-nos uma distância do tamanho do Mediterrâneo desta direita europeia".



Por outro lado, Pedro Marques reiterou que o PS recusa "aventureirismos irresponsáveis" e está na Europa "sem ambiguidades", observando: "E aí também somos muito diferentes daqueles que estão à nossa esquerda aqui em Portugal".

