Sábado – Pense por si

Portugal

PCP acusa Governo de querer desmantelar SNS e estar desligado da realidade

Lusa 16:43
Capa da Sábado Edição 6 a 12 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 6 a 12 de janeiro
As mais lidas

Paulo Raimundo disse que o Governo quer fazer da a saúde "um grande negócio para um conjunto pequeno de grupos privados".

O secretário-geral do PCP acusou esta segunda-feira o Governo de estar apostado em "desmantelar o Serviço Nacional de Saúde" (SNS) e em fazer da saúde "um grande negócio para um conjunto pequeno de grupos privados".

Paulo Raimundo
Paulo Raimundo José Sena Goulão/Lusa

"O Governo está apostado, de facto, em desmantelar o Serviço Nacional de Saúde e em fazer da saúde um grande negócio para um conjunto pequeno de grupos privados. E, portanto, introduz nesta discussão a ilusão, a propaganda, a roçar a mentira", afirmou Paulo Raimundo à agência Lusa.

O secretário-geral comunista referia-se às declarações do primeiro-ministro, Luís Montenegro, que defendeu hoje que há uma "perceção de caos" no SNS, mas que "isso não é a realidade", argumentando que os tempos de espera nos hospitais "são os melhores dos últimos cinco anos".

Para Paulo Raimundo, que falou à Lusa durante uma ação de contacto com trabalhadores da Cerealto, em Sintra, no distrito de Lisboa, o Governo está "desligado completamente da realidade daqueles que procuram no SNS aquilo que exigem e têm direito, que é o acesso à saúde".

"São um conjunto de expressões fora da realidade, mas que acompanham todo este trajeto do Governo em todas as áreas: é na saúde, é na habitação, é na realidade da vida", enumerou.

O secretário-geral do PCP salientou que o executivo liderado por Luís Montenegro "pode inaugurar as sedes que quiser" e "aguentar a ministra" Ana Paula Martins "até à Lei de Bases da Saúde andar para a frente", mas não pode "relativizar os casos concretos".

"E os casos concretos são a falta de médicos, maternidades fechadas, serviços encerrados. Este drama, com consequências trágicas, do socorro. E, como se não bastasse, o maior drama que enfrentamos não são os problemas concretos, é o caminho que está em curso e que vai acentuar todos esses problemas", alertou.

Paulo Raimundo deixou ainda uma palavra "de solidariedade e de reconhecimento" para os profissionais do setor.

"Apesar de todos os problemas, que têm causas e razões para existirem, os trabalhadores do setor da saúde -- os médicos, os enfermeiros, os técnicos -- entregam-se com uma dedicação tal que minimizam e muito a falta de meios, de recursos e de aposta no SNS", destacou.

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Profissionais de saúde Saúde Serviço Nacional de Saúde Partido Comunista Português Paulo Raimundo Luís Montenegro Ana Paula Martins Lisboa Sintra
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

PCP acusa Governo de querer desmantelar SNS e estar desligado da realidade