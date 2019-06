O pau, um eucalipto , é escolhido pela 'quadra' que percorre os montes da aldeia. Uma vez cortado, é pintado às cores para ser "levantado" com a ajuda de quatro cordas entrelaçadas. E uma vez levantado, é enterrado para se manter hasteado até 31 de dezembro."O pau é levantado sempre no primeiro ou segundo fim de semana de junho para anunciar as festas, mas fica enterrado até 31 de dezembro. É retirado nesse dia porque no dia 01 de janeiro do novo ano já entra outra 'quadra' para tomar conta da festa", explicou.O Levantamento do Pau da Bandeira é o primeiro momento da festa em honra do padroeiro da freguesia, São João Baptista , que se realiza entre os dias 20 e 24.Para a organização da romaria, a freguesia divide-se em cinco partes, designadas por 'quadras', um conjunto de vários lugares que, a cada ano, tem a responsabilidade de organizar a festa.Márcio Ferreira integra a 'quadra' que este ano tem nas mãos a preparação da romaria e do levantamento do pau da bandeira, a enterrar junto ao mosteiro de São João Baptista, padroeiro de Longos Vales.Inicialmente a tradição permitia apenas a participação de homens, mas nos últimos anos as mulheres têm vindo a "juntar a sua força" à tradição.A tradição secular leva àquela freguesia cada vez mais curiosos. A "rivalidade", entre 'quadras' é cada vez maior, tentando cada uma delas a fazer a melhor festa possível.No domingo, a tradição começa com o cortejo que parte cerca das 14:30 da quinta de Santo Amaro em direção ao mosteiro.O desfile integra um conjunto de tratores, ornamentados, cumprindo uma tradição agrícola da freguesia que terá como tema o milho.As festas regressam de 20 a 24 de junho com um programa "dividido entre o religioso e o profano".