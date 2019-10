Patrícia Gaspar, segunda comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), vai ser a nova secretária de Estado da Proteção Civil, avançou o Jornal de Notícias.

A porta-voz da Autoridade de Proteção Civil foi escolhida por António Costa e pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, depois de assumir um papel de destaque ao assumir a responsabilidade de comando e conferências de imprensa dos incêndios de Monchique, no ano passado.

A futura governante está há 19 anos na Proteção Civil, tendo entrado para os quadros da instituição quando ainda era Serviço Nacional de Proteção Civil (SNPC), com passagem pelo Comando Operacional Distrital de Setúbal.

O antigo titular do cargo, Artur Neves, demitiu-se a 18 de setembro após ter sido alvo de buscas da Polícia Judiciária e Ministério Público e constituído arguido no âmbito do caso das golas antifumo.