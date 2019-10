O ex-secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, fez um despacho de louvor no dia que se demitiu ao seu ex-adjunto Francisco Ferreira, líder do PS/Arouca e ex-padeiro, um dos arguidos do caso das golas anti-fumo. O louvor foi feito a 18 de setembro, mas só agora foi publicado em Diário da República.O louvor foi feito no dia em que José Artur Neves se demitiu, refere o Jornal de Notícias. Naquele dia, a Polícia Judiciária tinha lançado uma grande operação de buscas ao Ministério da Administração da Interna (MAI), Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), comandos distritais de socorro, empresas e até à casa do próprio ex-governante, em Arouca. No terreno estiveram mais de 200 operacionais.Artur Neves destacou que é "de elementar justiça manifestar reconhecimento e público louvor a Francisco José da Costa Ferreira, que exerceu funções no meu Gabinete enquanto técnico especialista"."Durante o seu período em funções, o Francisco foi um valioso ativo do Gabinete, pelo seu elevado sentido de dignidade e lealdade, aliado à competência profissional e zelo demonstrados no exercício das funções que lhe foram cometidas", lê-se no louvor, onde se frisa que o ex-adjunto "demonstrou ainda excelsas qualidades pessoais e sociais, assim como sólidos conhecimentos e experiência".