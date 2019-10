O Presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos, Alexandre Valentim Lourenço, alerta que o período de Natal nas maternidades do país "vai ser igual ou pior" que o verão. Em entrevista ao Público, o dirigente diz que "depois de dois anos a trabalhar a mais" médicos começaram a sair e denuncia que existem equipas que, mesmo sem férias, "estão à pele".

Alexandre Valentim Lourenço refere também que, além das maternidades do sul do país estarem "em risco de fechar" na altura do Natal deste ano, o verão do próximo ano "poderá ser pior do que este", onde foram vários os alertas relacionados com falta de médicos em várias especialidades e onde falhas nas escalas colocaram em risco maternidades de Lisboa e Algarve.

O responsável pela Ordem dos Médicos desde Lisboa e Vale do Tejo até ao Algarve defende ao Público que é necessário "organização, planeamento e seriedade" e que não prevê que o panorama se inverta nos próximos três a quatro anos.

Valentim Lourenço referiu também que estão a ser entregues "gestão de serviços de urgência" a empresas privadas indiferenciadas e que a solução para colmatar as falhas nas escalas – com recurso a prestações de serviço – tem levado a situações em que "80 a 90% das escalas de urgências de um serviço de obstetrícia" sejam garantidos por uma empresa, algo que o próprio diz que "significa que esse serviço não existe".