O acordo para a cimeira da tecnologia e inovação Web Summit continuar em Portugal por mais 10 anos prevê contrapartidas anuais de 11 milhões de euros.

O acordo para a cimeira da tecnologia e inovação Web Summit continuar em Portugal por mais 10 anos prevê contrapartidas anuais de 11 milhões de euros e a expansão da Feira Internacional de Lisboa (FIL), foi hoje anunciado.



A continuidade da Web Summit na capital portuguesa por mais 10 anos foi anunciada hoje oficialmente, numa cerimónia que decorreu na Altice Arena, no Parque das Nações, local que tem acolhido a cimeira nos últimos dois anos, a par da FIL.



O anúncio foi feito pelo fundador da Web Summit, Paddy Cosgrave, pelo primeiro-ministro, António Costa, e pelo presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina.



Na cerimónia esteve presente também o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, que participou na sessão de perguntas e respostas, após a saída do primeiro-ministro.



"Os apoios anunciados são de 11 milhões por ano", disse o ministro da Economia, acrescentando que no acordo está contemplada uma "cláusula de rescisão. Se a Web Summit sair há uma indemnização prevista para compensar o esforço que Portugal está a fazer", apontou.



De seguida, o presidente da Câmara explicou que parte do investimento será alocado ao Fundo de Desenvolvimento Turístico do município.



A par disto, será também feita a expansão da FIL, que ficará com instalações "quase duas vezes e meia a área actual", disse Fernando Medina, apontando que a intervenção será realizada "em vários anos".



Quanto ao investimento para esta obra, Medina escusou-se a estimar um número, mas afirmou que o dinheiro também será proveniente do fundo criado com a Taxa Municipal Turística, a par de investimento privado.



A cimeira tecnológica, de inovação e de empreendedorismo Web Summit nasceu em 2010 na Irlanda e mudou-se em 2016 para Lisboa.



No ano passado, reuniu na capital cerca de 60 mil pessoas de 170 países, das quais 1.200 oradores, duas mil 'startups', 1.400 investidores e 2.500 jornalistas.



A edição deste ano, a terceira no país, realiza-se entre os dias 5 e 8 de Novembro.