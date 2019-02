Ministério Público refere que bala idêntica à que assassinou Luís Grilo só apareceu em mais um caso, nos últimos dez anos.

Uma munição considerada rara tramou o amante de Rosa Grilo e levou a Relação de Lisboa a considerar que se trata de mais um indício forte do seu envolvimento no violento homicídio. A informação consta no acórdão do tribunal superior em que se dá conta de que, de acordo com os serviços do Laboratório de Polícia Científica (LPC) trata-se de uma munição muito rara.



"Na pesquisa efetuada nos registos de perícias de armas de fogo efetuadas pelos serviços de balística do LPC nos últimos 10 anos, para além deste caso da munição utilizada só na morte do Luís Grilo, apenas foi examinada uma outra munição com tais características, em milhares de exames efetuados", diz o Ministério Público.



