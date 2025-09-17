Sábado – Pense por si

Portugal

Centenas de imigrantes concentrados em frente ao parlamento pedem "documentos para todos"

Lusa 14:33
Manifestação foi marcada para as 14h desta quarta-feira.

Várias centenas de pessoas, sobretudo imigrantes, estão esta tarde concentradas em frente à Assembleia da República, em Lisboa, para pedir direitos e "documentos para todos".

Imigrantes concentram-se em frente ao parlamento
Imigrantes concentram-se em frente ao parlamento MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

A concentração, promovida pela associação Solidariedade Imigrante, foi marcada para as 14h00 e a essa hora, sob intenso calor, alguns manifestantes iam distribuindo águas.

Muitos ainda continuam a chegar e várias centenas de pessoas ocupavam, às 14h15, a zona em frente ao parlamento, sentadas e entoando palavras de ordem como "documentos para todos".

Imigração Lisboa
Investigação
