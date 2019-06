Depois da ministra da Saúde, Marta Temido, ter indicado que o faseamento era a "única forma" de reduzir as taxas moderadoras na Saúde, a solução pode agora depender de factores como o "encaminhamento de utentes através da Linha 24" ou da "frequência de consultas". A hipótese é defendida pela deputada do PS Jamila Madeira, em declarações ao Público, referindo que "não se pode suprimir integralmente" o pagamento das taxas moderadoras nos centros de saúde, devido ao custo elevado que a medida comportaria.





Este sábado, o Expresso havia noticiado que o fim das taxas moderadoras não iria entrar em vigor já em 2020, como previa um projeto de lei do BE aprovado no dia 14 no parlamento. De acordo com o semanário, citando fonte governamental, o Governo de António Costa deu indicações ao PS para alterar o diploma do Bloco na especialidade. "Não há dinheiro" para a retirada destas taxas já no início do próximo ano, referiu fonte do executivo ao Expresso.



A ministra da Saúde referiu depois, em declarações a jornalistas que o faseamento "não só é exequível como a única forma que nós teremos para fazer a redução daquilo que neste momento é o valor das taxas moderadoras". "Em primeiro lugar, nós estamos a falar de um valor que representa 160, 170, 180 milhões de euros, neste momento, com o modelo que temos. Evidentemente que retirar este valor que, sendo de taxas moderadoras, é uma receita para o sistema, exige que o façamos por passos progressivos, estudados, para perceber de que forma é que a procura de cuidados de saúde reage, e que encontremos alternativas para repor estes 160 ou 170 milhões de euros", referiu.

A discussão surgiu de novo, devido às critícas do Bloco de Esquerda que acusam o PS de "recuo" depois de socialistas terem votado a favor do fim das taxas moderadoras em centros de saúde. "Acho que fomos absolutamente claros no debate. É estranho, para nós, estas críticas. Defendemos o que sempre dissemos desde a primeira hora", indicou ao jornal a vice-presidente da bancada parlamentar socialista.