Parlamento vai debater moção de censura ao Governo na quinta-feira

O Parlamento vai fazer o debate de moção de censura ao Governo, apresentada pela Iniciativa Liberal, no dia 5 de janeiro.





O anúncio foi feito após a conferência de líderes parlamentares. Amanhã, quarta-feira, ocorre um debate de urgência cujo pedido foi apresentado pelo PSD. O tema é "Situação política e a crise no Governo" e o Chega acabou por retirar a sua iniciativa no mesmo sentido.

Estas iniciativas partidárias foram anunciadas na quinta-feira passada, horas depois de ter sido conhecida a demissão do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, a terceira ocorrida no Governo na última semana de dezembro e a décima saída de um membro do executivo socialista de maioria absoluta.



Entretanto, Pedro Nuno Santos foi substituído por João Galamba na pasta das Infraestruturas e Marina Gonçalves, que era a sua secretária de Estado da Habitação, passou a deter o novo ministério da Habitação. Segundo António Costa, os novos governantes "não se embaraçam com exigências pela transparência", sendo que a escolha permite prosseguir as políticas adotadas pelo Governo.



Já Marcelo Rebelo de Sousa frisou que caso a remodelação do Governo não funcione, retirará "daí as conclusões".

A moção de censura da IL vai ser a segunda que o XXIII Governo constitucional enfrenta desde que iniciou funções, em 30 de março de 2022, depois de ter vencido as eleições legislativas com maioria absoluta, e terá chumbo’ assegurado pela bancada socialista, tal como a primeira apresentada pelo Chega em julho.