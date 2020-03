Parlamento trava mudanças nas PPP

Foram travadas as novas regras para as PPP. Os votos contra do PS e a abstenção do CDS não chegaram para travar a aprovação das propostas de cessação de vigência do PSD, PCP, PEV, PAN e IL ao decreto-lei que alterava os critérios para a aprovação de novas Parcerias Público-Privadas.

O BE votou a favor dos cinco projetos que foram votados em conjunto. O Chega não esteve presente nas votações desta sexta-feira.

Afonso Oliveira, do PSD, tinha justificado o pedido de apreciação parlamentar do diploma aprovado em Conselho de Ministros com o facto de o seu partido não considerar "aceitável que uma alteração tão importante passasse pelos pingos da chuva".

"Estará o Governo a fazer mais uma lei à medida?", questionou o deputado, numa alusão nunca assumida ao longo do debate de esta alteração servir para permitir que a Câmara de Lisboa liderado por Fernando Medina possa avançar com PPP na habitação, que o Tribunal de Contas tinha entendido estarem vedadas às autarquias com a lei em vigor.

O diploma do Governo fazia cair, entre outras, a exigência de análises custo/benefício e fazia com que a decisão sobre novas PPP saísse da tutela do Ministério das Finanças para o Conselho de Ministros.