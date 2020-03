A carregar o vídeo ...

Justiça aperta cerco a estradas de Sócrates Ministério Público pede à PJ que identifique os membros das comissões de avaliação e de negociação dos contratos das autoestradas. - Portugal , Sábado.

Ministros de Sócrates sob escuta Ao fim de sete anos, processo que investiga Parcerias Público-Privadas Rodoviárias está na recta final e deverá, nas próximas semanas, constituir vários arguidos por crimes de gestão danosa e corrupção. - Portugal , Sábado.

PJ efectua buscas nas residências de Paulo Campos, Mário Lino e António Mendonça A Polícia Judiciária efectuou ontem buscas nas casas dos antigos ministros das Obras Públicas, Mário Lino e António Mendonça, e do ex-secretário de Estado Paulo Campos, confirmou à Lusa fonte judicial. De acordo com a mesma fonte, foram também realizadas buscas na casa de uma vogal do conselho de administração das Estradas de Portugal e ex-adjunta de António Mendonça.

Mário Lino, Teixeira dos Santos e Paulo Campos, ex-ministros do governo socialista de José Sócrates, foram constituídos arguidos no processo das Parcerias Público-Privadas (PPP) a semana passada. Segundo o Correio da Manhã, Lino será ouvido na próxima semana. Recorde a reportagem dade maio de 2019 sobre o antigo presidente da Estradas de Portugal que aceitou gravar um testemunho para responder ao juiz Carlos Alexandre e ao Ministério Público onde falou sobre nomes, datas e de tudo o que viu passar-se nos negócios milionários das parcerias público-privadas das autoestradas.Só no próprio dia marcado para a audição é que o Ministério Público (MP) soube que o homem, mandatado pelos governos de José Sócrates para liderar entre 2007 e abril de 2011 as Estradas de Portugal (EP), tinha concordado em ser ouvido como testemunha para memória futura no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), que funciona nas instalações da sede da Polícia Judiciária (PJ), em Lisboa. Mas até à chegada de Almerindo Marques ainda houve quem entre os investigadores do Processo 2413/11.3TAFAR (o caso das Parcerias Público-Privadas rodoviárias) duvidasse que o testemunho ia mesmo concretizar-se a 12 de abril passado devido ao debilitado estado de saúde do gestor.No entanto, ele compareceu e foi pontual, conforme a SÁBADO acompanhou no local a chegada. Poucos minutos antes da hora marcada, às 14h, o motorista ainda parou por engano o BMW preto na R. Gomes Freire, junto à entrada do estabelecimento prisional anexo à sede da PJ. Saiu do carro e perguntou a um segurança se era ali. Não era. Menos de um minuto depois voltou a entrar no BMW, contornou o velho edifício da Judiciária e entrou pelo acesso ao piquete da PJ, próximo da Estefânia.Já no TCIC (4º andar do edifício) o gestor tinha à espera o juiz, procuradores e polícias. Todos sabiam que aquele testemunho era considerado essencial para o processo que visa as Parcerias Público-Privadas (PPP) rodoviárias, o caso dos pagamentos milionários estatais suspeitos por causa das 11 concessões de autoestradas. Por aquilo que Almerindo já tinha dito ou aflorado seis anos antes no processo apenas perante inspetores da PJ, por aquilo que ainda poderia acrescentar e pelo selo de validade legal que era necessário imprimir às declarações - gravadas em áudio e vídeo perante um juiz. Só assim o depoimento para memória futura pode representar uma possível prova em julgamento, inclusive em caso de morte da testemunha.Acompanhado por João Barroso Neto, advogado no escritório Germano Marques da Silva e Associados, Almerindo Marques não defraudou as expectativas dos investigadores que estão a tratar do processo há oito anos. No depoimento, concentrou-se mais uma vez nos bastidores dos negócios, nas reuniões com elementos do Tribunal de Contas (TC) e membros dos governos liderados por José Sócrates. O antigo presidente das Estradas de Portugal confirmou que Sócrates nunca esteve em qualquer daquelas reuniões ao contrário de vários ministros das Obras Públicas como Mário Lino e António Mendonça e do secretário de Estado Paulo Campos. Mas também aproveitou para especificar que o ex-primeiro-ministro não precisava de lá estar porque fora representado pelo seu chefe de gabinete, Guilherme Dray.Este é o advogado que trabalhou durante anos para o grupo Ongoing e que teve relações muito próximas com o PS e José Sócrates, antes e depois dos seus governos. É ele um dos elementos que ficou na célebre fotografia tirada no Brasil que marcou a entrada de Sócrates como consultor da empresa Octapharma. Dray também chegou a estar envolvido na Operação Marquês (a ligação entre Sócrates e Lula da Silva, uma pista abandonada pelos investigadores), sendo agora uma espécie de consultor todo-o-terreno do Governo de António Costa. Foi a ele que o atual primeiro-ministro recorreu para ajudar a mediar as greves dos estivadores e dos condutores de matérias perigosas.No testemunho, Almerindo salientou ainda que os documentos referentes ao esquema financeiro das "compensações contingentes" (uma espécie de grande bolo de dinheiro dado depois às empresas concessionárias pelo Governo) chegou às Estradas de Portugal já pré-feito nos gabinetes governamentais e no próprio TC. Especificou ainda que o Governo cometeu erros de palmatória em todos aqueles negócios, que isso obrigou o Estado a ficar refém de exigências absurdas das empresas privadas concessionárias e que até lhe deram ordens para destruir os documentos preparatórios com a engenharia financeira adotada para ultrapassar o veto do TC aos negócios. E que se houve quem ganhou com tudo aquilo foram as empresas privadas concessionárias.Desde 2011, a investigação deste caso está concentrada em duas grandes esferas de negócios feitos entre 2009 e 2011: os contratos de subconcessões rodoviárias das autoestradas do Douro Litoral, Trás-os-Montes, Baixo Alentejo, Litoral Oeste e Algarve Litoral; e as renegociações aquando da introdução de portagens nas chamadas SCUT da Grande Lisboa (A16), do Norte (A7 e A11), do Grande Porto (A4), da Costa de Prata, Beira Litoral e da Beira Alta (A25) e do Norte Litoral (A28). Estes terão sido altamente lesivos do interesse público conforme sustenta um relatório de auditoria do Tribunal de Contas em 2012, documento que foi uma das bases de trabalho do também duro relatório final da comissão parlamentar de inquérito em 2013 sobre as PPP rodoviárias e ferroviárias, posteriormente enviado para o Ministério Público.No caso das concessões ex-Scut, o somatório de encargos da EP passou dos 3,6 mil milhões de euros (quando remunerava as concessionárias pelo número de veículos que utilizavam a estrada), para 4,3 mil milhões de euros quando passou a remunerar as concessionárias com pagamentos por disponibilidade."Resultam indícios de que aqueles negócios terão resultado ruinosos para o erário público, por efeito dos encargos financeiros adicionais que geraram em prejuízo do Estado, na ordem de 466 milhões de euros no caso das renegociações de 2010 e de 3,1 mil milhões de euros no caso dos contratos de subconcessão celebrados entre 2009/11, com o consequente benefício das concessionárias", escreveu a procuradora Lígia Salbany num despacho poucas semanas antes da audição de Almerindo Marques.Assinado a 4 de março passado, o documento do MP é também uma autêntica bomba ao retardador, tendo já sido incluído no 13º volume do processo, que a SÁBADO consultou com autorização do MP no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP). Nesse despacho, a magistrada referiu que o negócio das PPPs rodoviárias terá decorrido "ao arrepio da gestão racional e eficiente da coisa pública e mediante a subversão total da essência do conceito de parceria público-privada".Depois, Salbany elencou de forma breve um conjunto de nomes de políticos que terão tido intervenção nas renegociações da exploração das antigas SCUT, pormenorizou alguns destes negócios - sobretudo o de 2010 e os contratos com o consórcio Ascendi - e conclui: "Nesta renegociação cumpre também destacar o facto de terem sido as concessões da Grande Lisboa e Norte, sem qualquer justificação plausível, na medida em que já se encontravam em regime de portagem real e logo sem qualquer encargo para o concedente [o Estado]."Para o MP, o que está em causa no inquérito é o seguinte: "O cerne da questão levantado nos presentes autos (…) situa-se na fase após a recusa do visto do Tribunal de Contas (TC), altura em que se operou a reforma (aparente/simulada) dos contratos chumbados, entretanto visados pelo TC." A procuradora dá a entender que o caminho da investigação foi ficando mais claro durante o longo trabalho que consta no processo-crime aberto em 2011.Ao todo, já foram ouvidas 63 testemunhas, vários suspeitos políticos estiveram sob escuta telefónica e foram concretizadas buscas domiciliárias e apreensões de documentos. Em setembro de 2012 foram noticiadas várias buscas domiciliárias, nomeadamente às casas dos antigos ministros das Obras Públicas Mário Lino, António Mendonça e do ex-secretário de Estado Paulo Campos. No fim desse ano, a operação de busca estendeu-se a Teixeira dos Santos, ex-ministro das Finanças, Carlos Costa Pina, ex-secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, e a Almerindo Marques, ex-presidente da empresa Estradas de Portugal (atual Infraestruturas de Portugal).No processo constam também vários estudos como o relatório técnico da AT relativo à análise contabilística e financeira e o relatório pericial sobre as negociações de 2010 das ex-SCUT e um relatório final de perícia financeira (apenso 16 do processo). Além do próprio relatório do Tribunal de Contas (nº 15/12).Segundo diz agora o MP, estas parcerias financeiras rodoviárias tinham como objetivo primeiro o não agravamento de encargos para o Estado, mas não terá sido isso que se passou porque foi utilizada "uma engenharia especialmente montada para o efeito através das compensações contingentes". Na prática, e para o MP, estas compensações representaram uma "forma camuflada de remuneração dos subconcessionários [empresas privadas] que não estava prevista no caderno de encargos".Depois de elencar a lista de inúmeros crimes que podem estar em causa no processo - gestão danosa; participação económica em negócio; tráfico de influência; corrupção passiva para ato ilícito; prevaricação; abuso de poder; recebimento indevido de vantagem -, Lígia Salbany escreveu que iria seguir o caminho apontado pela PJ: a constituição de arguidos, sobretudo de vários políticos que fizeram parte dos governos socialistas liderados por José Sócrates. E, entre os nomes a serem arguidos e interrogados no processo, indicou os seguintes:- Mário Lino, ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações (2005--2009);- António Mendonça, ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações (2009-2011);- Teixeira dos Santos, ministro de Estado e das Finanças (2005-2011);- Paulo Campos, secretário de Estado Adjunto, das Obras Públicas e Comunicações (2005-2011);- Carlos Costa Pina, secretário de Estado do Tesouro e Finanças (2005-2011).Este último antigo político foi recentemente acusado num outro processo-crime, o Galpgate, o caso dos convites da Galp para assistir aos jogos da seleção portuguesa no último europeu de futebol, realizado em 2016, em França. Enquanto administrador da Galp, Costa Pina foi acusado de recebimento indevido de vantagem por alegadamente convidar ou mandar convidar vários políticos e gestores públicos (com quem a Galp mantinha negócios) para viajar, comer e assistir a jogos de futebol. Já sobre o antigo ministro Mário Lino, que chegou a ser investigado por tráfico de influência no caso Face Oculta (as suspeitas acabaram arquivadas), o MP salienta agora no processo das PPPs que é um alvo porque, apesar de não ter assinado qualquer documento oficial final, acompanhou no governo socialista de forma muito ativa a fase das renegociações das subconcessões rodoviárias.A renegociação, em 2010, das SCUT - ou autoestradas sem custos para o utilizador - aconteceu num contexto já difícil para as contas públicas e para as concessionárias. Por um lado convinha desonerar o Orçamento do Estado; por outro, as próprias empresas, confrontadas com menores níveis de tráfego devido à crise, estavam a pedir o reequilíbrio financeiro dos contratos. As SCUT foram uma opção passada do governo de António Guterres, que encontrou neste instrumento - que transfere para os privados o financiamento da construção e contratualiza pagamentos durante o prazo de concessão - uma forma de avançar rapidamente a construção de estradas com a ilusão da ausência de custos (estes são pagos com impostos futuros) e sem onerar de uma só vez o Orçamento do Estado.O negócio feito no segundo governo de José Sócrates, acabou por piorar muito as contas para o Estado (conforme aadiantou há cerca de um ano quando revelou que vários ministros dos governos de José Sócrates tinham estado sob escuta telefónica). As concessionárias privadas, que eram pagas em função do número de carros que usavam as estradas, passaram a receber pagamentos fixos, os chamados pagamentos por disponibilidade. Estes têm subjacentes uma previsão: o Estado fixava os montantes a pagar às concessionárias em função do tráfego que achava que a autoestrada teria e a Estradas de Portugal cobrava a receita nas portagens.Se as previsões de tráfego fossem empoladas isto significava que o Estado recebia menos em portagens e que a concessionária continuaria a receber o seu montante fixo. O problema na renegociação das sete SCUT é que as previsões de tráfego atualizadas em 2010 foram mesmo empoladas, sendo muito próximas das do cenário-base antes da renegociação, isto quando já era evidente que não passavam naquelas estradas tantos carros. E logo em 2011 as previsões de tráfego das SCUT renegociadas revelaram estar 88% acima do tráfego real.Em março passado, depois de finalizar o já citado despacho que visa constituir vários arguidos, a procuradora Lígia Salbany mandou comunicar a decisão ao colega que divide com ela a investigação do processo, o procurador Vítor Magalhães. Depois fez o mesmo em relação ao diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), Albano Pinto.Tomou ainda outra decisão: depois de salientar que a estratégia a seguir na investigação tinha sido acordada com a PJ, marcou para dois dias depois, a 6 de março, uma reunião com a equipa de investigação da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) para acertar os detalhes. Mas até ao dia do fecho desta edição, 14 de maio, passaram mais de dois meses e não foram interrogados ou constituídos arguidos os nomes indicados por escrito pela procuradora. A SÁBADO confirmou este dado junto de fontes próximas da investigação e também com alguns dos ex-políticos citados no documento do MP.Ao que tudo indica, a estratégia do MP ter-se-á alterado ligeiramente nas últimas semanas, já depois de terem ocorrido várias reuniões no DCIAP com a participação do diretor Albano Pinto, segundo apurou a SÁBADO. Uma informação que consta no despacho de Lígia Salbany também indicia essa mudança prioridades do MP. Tudo porque entre a lista de alvos, que a procuradora decidiu constituir como arguidos no início de março - depois de longos meses a ponderar o que fazer com um relatório exaustivo da PJ sobre o caso das PPPs -, se encontrava o próprio antigo presidente da EP, Almerindo Marques.Certo é que o MP acabou por não interrogar Almerindo como arguido, mas optou por registar o seu testemunho para memória futura, ou seja, como testemunha privilegiada dos factos. Mas essa não foi uma tarefa fácil. Semanas antes da audição no TCIC, a 21 de março, a procuradora e, pelo menos, uma inspetora da PJ deslocaram-se a casa do gestor para o tentar convencer e este nem sequer as recebeu. Mandou uma empregada informar que não estava bem de saúde - o gestor tem dificuldades em andar, está quase cego, é diabético e sofre da doença de Parkinson. A PJ relatou o episódio de forma sucinta no relatório de diligência externa. Mas depois Almerindo Marques terá decidido contactar o MP e a audição chegou a estar pré-agendada para ser feita na própria casa do gestor. Sempre sem que Almerindo aparentemente soubesse que estava na lista do MP para ser constituído arguido.Quando testemunhou pela primeira vez nas instalações da UNCC da PJ, a 6 de fevereiro de 2013, Almerindo Marques revelou às então duas inspetoras encarregadas da investigação, Nádia Couto e Ana Matias, vários pormenores sobre o que se passou nos bastidores das negociações das parcerias rodoviárias. No resumo da inquirição de pouco mais de quatro páginas que consta no volume 7 do processo - consultado pela SÁBADO -, o antigo presidente das Estradas de Portugal falou das alterações no regime das concessões rodoviárias nacionais, disse que a maior parte do trabalho na EP era iminentemente "técnico" e endereçou responsabilidades ao Governo sobre o lançamento e pagamento das novas vias rodoviárias.Almerindo especificou que os governos aprovaram depois de 2007 um conjunto de legislação que privilegiava a opção pelas PPP rodoviárias. O objetivo: queriam mostrar obra feita (alguma necessária e outra não) e não tinham dinheiro para isso. "O inquirido informa que se as vias rodoviárias construídas no regime de PPP, designadamente as subconcessões, não tivessem sido decididas desse modo, nunca seriam construídas, já que não havia dinheiro para esse tipo de obras, algumas delas necessárias", ficou registado no auto de testemunho que começou às 10h da manhã.Mais adiante, referiu-se ao que se passou quando se colocou a questão de o Tribunal de Contas não dar o visto às obras que já tinham sido iniciadas pelo Governo. O principal problema era como pagar os elevados custos já efetuados com o início das obras concessionadas, os contratos financeiros com os bancos e as indemnizações às empresas construtoras e exploradoras das concessões. Terá sido neste momento que decorreu a fase mais quente das conversas de bastidores com o governo.O ex-presidente da EP disse que começou por contactar o ministro e o secretário de Estado das Obras Públicas, respetivamente, Mário Lino e Paulo Campos, "procurando saber se havia interesse em prosseguir as obras. A resposta foi sempre a mesma: mantinha-se a decisão de avançar". Almerindo referiu-se especificamente a duas reuniões em que esteve presente (juntamente com outros elementos da EP), uma na Presidência do Conselho de Ministros e outra no próprio TC. Sem citar datas, especificou que no primeiro encontro estiveram presentes também o secretário de Estado Paulo Campos e o diretor-geral do TC, José Tavares. Na reunião do TC, esteve o próprio presidente daquele órgão de fiscalização, o socialista Guilherme d’Oliveira Martins, e o ministro Mário Lino. Depois das reuniões, Almerindo Marques disse que recebeu vários documentos com instruções claras de Paulo Campos."Foi neste contexto que lhe chegaram às mãos vários textos orientadores, contendo soluções técnicas que vieram a ser plasmadas nos contratos reformados, remetidos pelo TC, com expressas instruções de destruição após a leitura, instruções que o depoente cumpriu", diz o auto de declarações da testemunha, que refere que a solução financeira política teve o apoio do próprio Tribunal de Contas. Logo nesta inquirição, a PJ questionou a testemunha sobre "contratos paralelos" e Almerindo Marques não avançou muito neste tema. Há cerca de um mês terá ido bem mais longe no novo testemunho.