Parlamento chumba Vitalino Canas para o Tribunal Constitucional

Foi expressiva a derrota dos nomes propostos pelo PS para o Tribunal Constitucional. Vitalino Canas e Clemente Lima foram chumbados com 96 votos contra e 30 nulos. Apenas 93 deputados votaram a favor.

Os nomes acabaram por ser votados em conjunto, depois de alguma confusão em torno dos boletins de voto, que começaram por aparecer com dois quadrados, um para cada um dos indicados para as vagas em aberto no Palácio Ratton. O PS alertou para uma alteração à lei que apontava para a votação em lista e os boletins de voto foram alterados.

A votação mostra que Vitalino Canas – nome que reunia mais resistências do que Clemente Lima – não reuniu sequer o apoio de todos os 108 deputados do PS.

Isto, apesar de Ana Catarina Mendes ter contactado diretamente alguns membros da bancada que lidera para os convencer a votar no ex-porta-voz do PS.



Correia de Campos, que já tinha sido chumbado em dezembro, voltou a não reunir os votos necessários para continuar à frente do CES (Conselho Social e Económico). Teve 110 votos favoráveis, 82 brancos e 27 nulos.