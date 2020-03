Juízes do Constitucional preocupados com impasse nas nomeações

O impasse nas nomeações dos novos Juízes do Tribunal Constitucional está a gerar preocupação no Palácio Ratton. A distribuição dos processos já tinha sido feita a contar com reforços e os Juízes temem que o arrastar de um impasse em torno da substituição de Clara Sottomayor e Cláudio Monteiro perturbe o funcionamento daquele órgão.

Uma fonte do Tribunal Constitucional diz à SÁBADO que há já "um acréscimo do trabalho", mas que a situação pode agravar-se se a situação se arrastar.

Ainda falta, porém, bastante para aquele que poderá ser o período mais crítico, uma vez que as férias judiciais no Constitucional são de 15 de agosto a 15 de setembro.

Nessa altura, em que muitas vezes chegam ao Palácio Ratton uma avalanche de processos de fiscalização concreta de diplomas aprovados na reta final da sessão legislativa, poderá ser difícil conseguir o quórum de sete Juízes para manter os turnos de férias no tribunal.

O receio no Palácio Ratton é que a situação se arraste por "falta de interesse do PSD" em aprovar uma lista que não tem nenhum nome indicado pelos sociais-democratas, uma vez que as substituições a fazer são de uma indicação do PS (Cláudio Monteiro) e de uma indicação do BE (Clara Sottomayor).

Nas piores previsões que se fazem no TC, seria preciso esperar pela próxima renovação periódica (altura em que sairão também nomes indicados pelo PSD) e isso poderia fazer atrasar cerca de um ano as substituições.

Certo é que no PS a ideia é não voltar a submeter nomes a votação sem antes ter garantias de aprovação por parte do PSD.

Após o chumbo, Ana Catarina Mendes disse aos jornalistas que não submeteria Vitalino Canas e Clemente Lima a uma "humilhação" se não tivesse "garantias" de "algumas bancadas" de que seriam aprovados.

Agora, fonte oficial do gabinete da líder parlamentar socialista diz à SÁBADO que se princípio se mantém.

Desta vez, porém, as garantias terão de ser dadas publicamente. Isto, porque a mesma fonte oficial garante que houve conversas entre Ana Catarina e Rio antes de avançar para a votação. "Não foram uma nem duas. Foram várias", assegura o gabinete de Ana Catarina Mendes.

No gabinete de Rui Rio, fonte oficial contrapõe que "não houve negociações". E ambas as versões podem estar corretas, uma vez que fontes de ambos os lados dizem ter havido conversas sem margem para negociação concreta de nomes.

As garantias do PSD podem, contudo, não chegar uma vez que o voto é secreto e a lista encabeçada por Vitalino Canas chumbou também por causa de votos desalinhados dentro do PS - na direção da bancada estima-se que entre 8 a 15.

A votação em lista fez com que as resistências ao nome de Canas - ex-porta-voz de José Sócrates e muito ligado ao mundo dos negócios - tivessem levado ao chumbo também de Clemente Lima, que não levantava tantas resistências.

Resta saber se o PS vai insistir nos mesmos nomes. Fonte oficial do gabinete de Ana Catarina Mendes diz que o próximo passo é voltar a falar com os candidatos antes de tomar decisões.

À SÁBADO, Vitalino Canas disse também não ter ainda "decisões tomadas", recusando quaisquer outras declarações.

A regra do voto em lista foi instituída precisamente para que PS e PSD não caíssem na tentação de votar apenas nos nomes que cada um propõe, numa lógica de bloco central que se justifica porque as nomeações são feitas por uma maioria de dois terços dos deputados em voto secreto.