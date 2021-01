A Assembleia da República aprovou a renovação do estado de emergência que vai vigorar até 15 de janeiro.PS, PSD e a deputada não-inscrita Cristina Rodrigues votaram a favor da renovação do estado de emergência. Bloco de Esquerda, CDS e PAN abstiveram-se. E PCP, PEV, IL, Chega e Joacine Katar Moreira votaram contra o novo estado de emergência.Esta votação é igual à da anterior autorização da renovação estado de emergência, realizada no dia 17 de dezembro.Durante o debate, o PSD reivindicou uma "posição responsável" de apoio ao Governo nesta matéria, embora acusando-o de estar numa situação "de calamidade". "Dia após dia, ministro após ministro, caso após caso, o Governo desfaz a credibilidade dos seus membros e demonstra sucessivas deficiências na capacidade de liderar a Administração Pública. O Governo desbaratou a confiança que os portugueses em si depositaram. Escolheu segurar ministros em vez de segurar ministérios", apontou o deputado social-democrata Hugo Carvalho.O deputado Moisés Ferreira, pelo Bloco de Esquerda, defendeu que "o aumento da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde e da capacidade de internamento desse mesmo SNS devia já ter sido preparado" e deve ser concretizado "de imediato", acompanhado por "medidas de apoio social e económico".Antes, o deputado do PSD Hugo Carvalho tinha criticado os partidos que "não votam a favor, mas também não votam contra, abstém-se de tomar parte nesta solução ou noutra que pudessem apresentar como alternativa", alegando que procuram com isso "ganhos eleitorais".Este é o oitavo diploma do estado de emergência que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, submete ao parlamento no atual contexto de pandemia de covid-19 e o primeiro que abrange menos de 15 dias, o máximo que este quadro legal pode vigorar, sem prejuízo de eventuais renovações com o mesmo limite temporal.De acordo com a Constituição, cabe ao Presidente da República decretar este quadro legal, que permite a suspensão do exercício de alguns direitos, liberdades e garantias, mas para isso tem de ouvir o Governo e de ter autorização da Assembleia da República.O atual período do estado de emergência teve início às 00:00 de 24 de dezembro e termina às 23:59 desta quinta-feira, 07 de janeiro. Esta renovação terá efeitos a partir das 0h00 desta sexta-feira, 8 de janeiro, até às 23h59 de 15 de janeiro.