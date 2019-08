O antigo porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Pedro Pardal Henriques, acredita que a sua carreira política vai começar com uma vitória, apesar de ter sido "quem menos beneficiou" com as duas greves de motoristas que o seu antigo sindicato liderou.

"Não tenho dúvida de que serei eleito", disse o cabeça de lista por Lisboa do Partido Democrático Republicano em entrevista ao Expresso, onde confessou que teve "convites" de vários partidos, alguns com representação parlamentar, e que tem recebido "manifestações de apoio".

O também advogado explicou que Marinho e Pinto o convidou para concorrer às eleições "há dois meses", mas que foi tudo o que aconteceu durante a greve, que começou a 12 de agosto, que o fez mudar de opinião. "Estão agendadas 14 greves até às legislativas. Qual será a decisão do Governo, da DGERT [ndr: Direcção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho], relativamente a essas greves? O que acontecei connosco e com os enfermeiros foi um tubo de ensaio para o futuro", disse na mesma entrevista. E acrescentou: "Um dos motivos por que aceitei o convite do Marinho e Pinto foi porque ele não se encontra mais à esquerda ou mais à direita", explica o advogado, que considera o PDR um partido que defende "valores muito próximos da direita" sendo, ao mesmo tempo "um partido central." E o próprio Pardal Henriques? É de direita ou de esquerda? "Eu identifico-me mais com valores de esquerda. Se calhar iria sentar-me entre o PS e os outros da esquerda."

Caso seja eleito, promete, vai falar "sobretudo em nome dos valores conquistados em abril, que estão a perder-se". "E sobre as causas dos trabalhadores", acrescentou ainda, definindo então os principais adversários: PS, PCP e BE. "Se calhar os principais adversários serão os partidos que são hipoteticamente de esquerda e que hipoteticamente defendem causas que na prática não se verificam", acusou.

Pedro Pardal Henriques e o líder do PDR, António Marinho e Pinto, entregaram esta sexta-feira a lista de candidatos do partido ao círculo de Lisboa. Nessa altura, o advogado anunciou continuará "a representar juridicamente" o SNMMP, assim como os outros sindicatos que aceitou defender.