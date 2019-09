O Ministério Público pediu a dissolução do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) numa acção que deu entrada este mês junto do Tribunal do Trabalho de Lisboa, devido à participação de Pardal Henriques na assembleia constituinte do sindicato - o advogado não é trabalhador por conta de outrém como é exigido nos estatutos.

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu, este domingo, numa entrevista à agência Lusa que a greve dos motoristas de matérias perigosas revelou uma "instrumentalização" de trabalhadores em prol de um candidato eleitoral. O chefe de Governo aludia a Pedro Pardal Henriques , o porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas que se transformou, no final da greve de 7 dias em agosto, em candidato a deputado pelo Partido Democrático Republicado O partido liderado por Marinho e Pinto reagiu ao que considerou serem declarações "infelizes" do primeiro-ministro, dizendo que o Governo acusou "veladamente o PDR de instrumentalização de um conjunto de trabalhadores para a promoção eleitoral de um candidado".Costa criticou também a comunicação social, a qual acusa de "ingenuidade" no tratamento do tema. "Acho absolutamente extraordinário, se me permitem, a ingenuidade com que a comunicação social se dedicou a promover e levar ao colo alguém que tem um currículo, quer junto dos nossos emigrantes em França, quer junto das empresas que dirigiu, quer da publicidade ilícita que faz à sua atividade", explicou. Uma opinião também ela alvo do comunicado do PDR, citado pelo jornal Público: "Nas suas declarações, António Costa fez o pleno, considerou que os motoristas são cegos, a comunicação social burra, que Pedro Pardal Henriques, cabeça-de-lista por Lisboa, é um alvo a abater e que o primeiro-ministro é que faz tudo bem".Para o partido de Marinho e Pinto, o também secretário-geral do PS tem "mais receio dos sindicatos independentes do que tem dos seus ex-aliados de 'geringonça', provavelmente porque os conseguiu calar e amarrar durante estes últimos quatro anos". "Infelizmente, constatamos que este PS todos os dias perpetua ataques aos trabalhadores e à nossa democracia o que é inaceitável", remata o PDR.

A ação enviada ao Tribunal do Trabalho da Comarca de Lisboa apontou ainda várias desconformidades nos estatutos, nomeadamente, quanto à sede do sindicato que corresponde ao domicílio profissional de Pardal Henriques, "o que pode colocar em causa o principio da autonomia e independência da associação sindical".

Com Lusa