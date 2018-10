O Pessoas-Animais-Natureza (PAN) quer o ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, no Parlamento, "com carácter de urgência", para dar explicações sobre a morte violenta de um touro na arena do Castelo de Monsaraz, a 8 de Setembro, durante as Festas de Nosso Senhor Jesus dos Passos, festividades que incluíram eventos "claramente ilegais" para o partido liderado pelo deputado André Silva.



De acordo com fonte oficial do PAN à, o pedido foi por "não haver feedback" do Governo às cinco perguntas, respeitantes a este tema, que o partido enviou ao Ministério da Cultura em Setembro. Na altura, o PAN a questionava o Governo sobre os "espectáculos tauromáquicos" que "implicam um nível de crueldade e de insensibilidade abissais". "Estas situações foram denunciadas à IGAC e à Comissão Local de Protecção das Crianças e Jovens, sem que estas entidades se tenham pronunciado sobre as manifestas ilegalidades", escrevia o partido no documento enviado ao Ministério.O PAN frisa ainda que "estas festividades com touros de morte em Monsaraz incluíram eventos claramente ilegais". "Dois 'encerros para crianças' e uma 'aula prática de toureiro' com alunos de escolas de toureio portuguesas. Estas situações foram denunciadas à IGAC e à Comissão Local de Protecção das Crianças e Jovens, sem que estas entidades se tenham pronunciado sobre as manifestas ilegalidades invocadas. A esta realidade acresce o facto, de alegadamente, não ter estado presente nenhum veterinário nem qualquer inspector da IGAC que pudessem aferir do cumprimento da legislação.Recorde-se que as imagens em questão, que são capazes de ferir susceptibilidades, mostram um touro a ser decepado na arena do Castelo de Monsaraz, durante as Festas de Nosso Senhor Jesus dos Passos. "Esta situação levanta diversas questões e o PAN pretende que o Ministro possa esclarecer no parlamento as informações suportadas em elementos documentais (nomeadamente fotografias e vídeos) relativos a alegadas ilegalidades nos eventos tauromáquicos referentes aos touros de morte em Portugal", escreve o PAN em comunicado à imprensa."Este tipo de espectáculo tauromáquicos implicam um nível de crueldade e de insensibilidade abissais, que ainda são mais chocantes pelo facto de nos vídeos expostos ser visível na assistência a presença de crianças. Os vídeos mostram a brutalidade do evento, que mereceu o licenciamento da Inspecção Geral das Actividades Culturais ao abrigo do nº 4 do artigo 3º da Lei 92/95 de 12 de Setembro na redacção dada pela Lei nº 19/2002 de 31 de Julho, em virtude de um regime de excepção com base na 'tradição', situação que se aplica em Barrancos e Monsaraz", conclui.