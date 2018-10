O contrato entre a instituição pública, financiada pelo Estado, e a produtora foi enviado para o PAN e para o BE. "É de facto lamentável que o Estado continue a providenciar balões de oxigénio à indústria tauromáquica", criticou André Silva.

O ISCTE-IUL vai pagar quase dez mil euros (9.980) mais IVA por um documentário televisivo sobre tauromaquia. O contrato entre a instituição pública - financiada pelo Estado - e a produtora, à qual o jornal i teve acesso, foi enviado na segunda-feira para o PAN e para o Bloco de Esquerda (BE).



Em causa está a "realização de documentário para a televisão com duração de 30 minutos, que incide sobre tradições e costumes da tauromaquia nacional". Segundo a especificação das características do documentário, este irá mostrar apenas um lado da actividade: o projecto terá "imagens de uma corrida mista de toiros, testemunhos e imagens de figuras relevantes da tauromaquia portuguesa; recurso a imagens e vídeo de arquivo; filmagens com recurso a tecnologia de ponta (...); sinopse que assinale os vários conceitos, designações, elementos, funções e técnicas do universo tauromáquico português, nomeadamente o cavaleiro, novilheiro, forcado, toiros, cavalos, tipologias das praças de toiros, toureiro a pé, toureiro a cavala (...), entre outros".



No contrato, já enviado aos partidos, não explica o motivo pelo qual a universidade quer realizar este documentário. Ao jornal, o deputado do PAN André Silva criticou a iniciativa. "É de facto lamentável que o Estado continue, através de vários expedientes, a providenciar balões de oxigénio à indústria tauromáquica, e que neste caso em concreto - não estava mesmo nada à espera, é uma surpresa muito desagradável e que não prestigia em nada esta instituição - que o ISCTE-IUL se associe ao sector mais violento que existe em Portugal, ajudando a que continue a sobreviver", defendeu. "Enquanto esta actividade for legal, no mínimo, que estes agentes paguem impostos e não recebam dinheiro de todos nós", disse o deputado.



André Silva sublinhou ainda que a cláusula primeira do contrato deixa "claro e inequívoco" que o documentário "não é sobre um determinado tema em que há uma perspectiva isenta e se colocam duas mundivisões em confronto. Não, isto é de facto um contrato para encomendar um elogio à tauromaquia".