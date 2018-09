Em Monsaraz, imagens de uma tradição centenária mostram "um touro indefeso, amarrado pela cabeça, golpeado de forma bárbara por elementos indiferenciados da população que, a sangue frio, matam o animal com facas".

Na terça-feira, um vídeo de um touro a ser decepado na arena do Castelo de Monsaraz durante as Festas de Nosso Senhor Jesus dos Passos, levou o PAN a questionar o Governo sobre os "espectáculos tauromáquicos" que "implicam um nível de crueldade e de insensibilidade abissais". O partido critica a legislação em vigor, que permite desde 2002 regimes de excepção de touros de morte.



"Estas situações foram denunciadas à IGAC e à Comissão Local de Protecção das Crianças e Jovens, sem que estas entidades se tenham pronunciado sobre as manifestas ilegalidades.



A violência destas imagens ilustra uma realidade em que os animais utilizados nas touradas em Portugal são sujeitos a um tratamento bárbaro e indigno de um país civilizado", escreve o PAN no documento a que a SÁBADO teve acesso.



O partido referiu ainda duas situações ilegais que ocorreram durante o evento. As festas com touros de morte em Monsaraz incluíram porém eventos ilegais: dois "encerros para crianças" e uma "aula prática de toureio" com alunos de escolas de toureio portuguesas (que continuam sem qualquer regulamentação)".

Leia as perguntas enviadas pelo partido ao ministro da Cultura, Luís Filipe de Castro Mendes:

1. Tomou o IGAC conhecimento dos factos descritos no corpo da presente questão?

2. Havia algum inspector do IGAC presente no evento?

3. Havia algum veterinário presente no evento?

4. Foram detectadas irregularidades/ilícitos no evento explicitado?

5. Se sim, quantos e quais? E quais as consequências?