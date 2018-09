Durante as Festas da Nossa Senhora da Boa Viagem, na Moita, um touro morreu durante uma largada. Um vídeo partilhado nas redes sociais mostra o animal, deitado no chão, rodeado por pessoas. Defensores dos direitos dos animais lamentam o sucedido e pedem justiça.

"Este animal morreu na tarde de sábado durante as largadas de touros da festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, na Moita. O touro esteve vários minutos em agonia (como se pode ver no vídeo) acabando por falecer", escreveu a Plataforma Basta de Touradas através do Facebook. "Ainda há quem defenda que a tauromaquia é património cultural imaterial português. Não nos identificamos com este tipo de divertimento, condenamos a violência e a crueldade com os animais".







Também o PAN partilhou o vídeo através das redes sociais, defendendo que "Violência não é divertimento".

Segundo testemunhas citadas pelo Diário do Distrito, o touro terá embatido num obstáculo e partido a coluna.