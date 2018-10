O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta segunda-feira que a mudança de hora continuará, apesar do inquérito realizado pela Comissão Europeia. Em entrevista à TVI, o chefe de Governo referiu que não vê razão "para que se contrarie a ciência e se faça algo de forma discricionária".

"Acho que o bom e único critério é o critério da ciência e o que foi expresso até ao momento pela entidade competente, que é o Observatório Astronómico de Lisboa, é o entendimento que em Portugal devemos manter este regime de horário, com uma hora de Verão e uma hora de Inverno", afirmou Costa na entrevista.

Mas a que ciência se refere o primeiro-ministro? Trata-se do relatório realizado pelo director do Observatório Astronómico de Lisboa (OAL), Rui Agostinho, entregue no passado mês de Agosto. "O actual regime da hora legal em Portugal com hora de Verão é o melhor quando comparado com as possíveis alternativas", pode ler-se.

O mesmo refere, em 44 páginas e baseado em vários artigos científicos, que se deve manter a mudança de hora e que "o horário de Inverno e de Verão é benéfico para a maioria das pessoas". O director do OAL refere que, com a actual situação, é aproveitado um maior número de horas de sol e existem menores perturbações de sono. Existem muitos outros riscos para a saúde provenientes de uma possível abolição da mudança de hora.

No fim de Agosto, a Comissão Europeia pediu aos 28 Estados-membros para indicarem até Abril de 2019 se pretendem manter o horário de Inverno ou Verão depois de Outubro do próximo ano. Segundo a proposta de abolição da mudança de hora realizada por Bruxelas, esse deverá ser o último mês em que os cidadãos europeus atrasam a hora nos seus relógios.