PAN dá liberdade de voto aos seus filiados na primeira volta das presidenciais

Partido não apoia qualquer candidato mas deixa, no entanto, em aberto a decisão quanto à segunda volta eleitoral.

O PAN decidiu não apoiar, à primeira volta, qualquer candidato às eleições presidenciais de janeiro, dando liberdade de voto aos seus filiados, e deixa em aberto a decisão quanto à segunda volta eleitoral.

Inês Sousa Real, líder do PAN

Em comunicado, o PAN - Pessoas-Animais-Natureza explica que a decisão foi tomada na reunião da Comissão Política Nacional, na segunda-feira, e surge "num contexto marcado por uma profunda fragmentação do eleitorado".

Considera que o "número elevado" de candidaturas "espelham a ausência de uma proposta política clara e amplamente mobilizadora que represente, de forma transversal, os valores do PAN".

O partido entendeu que nenhuma das candidaturas reúne "o compromisso político com a justiça social, a proteção dos animais, os direitos humanos e a sustentabilidade ambiental", princípios que considera estruturantes da ação política do PAN.

Na nota, o PAN informa ainda que a sua posição relativamente a uma eventual segunda volta será analisada e discutida "em momento próprio", em função do cenário político que então se colocar e dos compromissos que venham a ser assumidos pelos candidatos ou candidatas.

As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro de 2026.

Esta é a 12.ª vez (incluindo as duas voltas das eleições de 1986) que os portugueses são chamados, desde 1976, a escolher o Presidente da República em democracia.

Às eleições presidenciais anunciaram, entre outros, as suas candidaturas António Filipe (com o apoio do PCP), António José Seguro (apoiado pelo PS), André Ventura (apoiado pelo Chega), Catarina Martins (apoiada pelo BE), Henrique Gouveia e Melo, João Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal), Jorge Pinto (apoiado pelo Livre) e Luís Marques Mendes (com o apoio do PSD).

