Pais não têm garantidas faltas justificadas nas férias da Páscoa

O novo apoio criado pelo Governo para os pais com filhos de até doze anos não se aplica durante as férias escolares da Páscoa e, além disso, não garante uma falta justificada no trabalho. Significa isto que os trabalhadores que não tenham alternativa (como o teletrabalho) ou onde deixar os filhos perdem salário e arriscam processos disciplinares. O decreto-lei com medidas excecionais parte do princípio que as medidas de proteção do trabalhador não se aplicam à época das férias, que no caso da Páscoa decorrem de 28 de Março a 13 de abril e que também estão previstas no Verão. Entende-se a lógica original, uma vez que numa circunstância normal os pais já teriam de ter uma solução para a ocupação da criança.





