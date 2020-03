Coronavírus: escolas asseguram refeições a alunos carenciados

Os alunos mais carenciados vão continuar a receber refeições escolares, mesmo estando as escolas fechadas, explicitou o Ministério da Educação em comunicado.





"O fornecimento de refeições escolares aos alunos com escalão A da ASE deve ser garantido, devendo cada escola, em conjunto com as autarquias e os prestadores de serviço, encontrar a forma mais eficaz e segura de assegurar a refeição", pode ler-se no comunicado enviado a todas as escolas do país.O Minsitério da Educação pediu às escolas que sejam eficazes na transmissão de informação e que reforcem que é essencial cumprir as regras de "higiene, de distanciamento social" e de reduzir as deslocações a locais com concentração de pessoas. Foi ainda pedido que as escolas comuniquem qualquer situação de suspeita ou contágio que decorra "após o início da suspensão".Os alunos que terão de se inscrever em exames nacionais este ano não terão de se deslocar à escola para esse efeito, explicita o Ministério da Educação, não adiantando, no entanto, como se procederá este sistema.

O número de casos confirmados em Portugal de infeção pelo novo coronavírus, que causa a doença Covid-19, subiu hoje para 112, mais 34 do que os contabilizados na quinta-feira, e os casos suspeitos duplicaram para 1.308.

Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), dos 1.308 casos suspeitos, 172 aguardam resultado laboratorial.

Há ainda 5.674 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.