Portugal com 245 casos confirmados de coronavírus Covid-19

A Direção-Geral da Saúde (DGS) subiu este domingo para 245 o número de casos confirmados de coronavírus Covid-19 em Portugal. Nove doentes estão internadas em unidades de cuidados intensivos, menos um que neste sábado, enquanto 281 aguardam resultados laboratoriais e 2271 permanecem suspeitos. Nas últimas horas foram confirmados 76 novos casos.



A região do país com mais casos confirmados é agora a zona de Lisboa e Vale do Tejo, com 116, seguida do Norte de Portugal, com 103. Existem ainda 10 casos confirmados no Algarve e outros dez no Centro do país. Há ainda um caso nos Açores, confirmado este domingo. Alentejo e Madeira estão sem casos confirmados.











Dos 245 casos confirmados, 47 são importados do estrangeiro: 16 de Espanha, 14 de Itália, nove de França, cinco da Suíça e um de Alemanha/Áustria, Andorra e Bélgica.



Apesar da DGS contabilizar apenas dois casos de doentes já recuperados, este sábado foi confirmado o terceiro caso do novo coronavírus curado em Portugal. Homem de 60 anos infetado pela Covid-19 estava internado no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, e teve este sábado alta hospitalar.





Também este sábado, a ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou que Portugal entrou numa "fase de crescimento exponencial da epidemia" do novo coronavírus e que está a ser equacionada a testagem da doença em casa - numa altura em que estavam apenas 169 casos confirmados no país.



Marta Temido apelou também à redução de contacto e avisou que as medidas de prevenção e contenção da doença são para "levar a sério". Pouco depois, foi divulgado um despacho assinado pelos Ministérios da Economia, Adminstração Interna e da Saúde que decretava o encerramento noturno de bares após as 21h até ao dia 9 de abril.





Na mesma conferência de imprensa, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, afirmou que, nesta fase especial da pandemia, é necessário "proteger todos os que mais precisam", como profissionais de saúde e os mais idosos, que diz ser a "população mais vulnerável". "O recurso aos avós não é uma boa solução porque podem ficar contagiados com contactos com os netos e familiares", disse.



Graça Freitas disse ainda que não quer impor um "isolamento obrigatório" aos mais jovens, mas pede um "mínimo de consideração" pois "um jovem pode não morrer mas pode causar a morte à avó ou tia-avó", pedindo cuidado "numa fase em que a curva está a aumentar".

A diretora-geral de Saúde assegurou também que o Serviço Nacional de Saúde "não está a privilegiar doentes com Covid-19 em relação aos outros", avançando que a gravidade do estado do doente, com ou sem Covid-19, é que define o acesso aos cuidados. A dirigente da DGS diz também que o recurso a privados no combate ao novo coronavírus "está ser equacionado".