As escolas estarão abertas para os filhos dos trabalhadores dos serviços essenciais, quando estes estejam mobilizados ou estejam em prontidão e não lhes seja possível dar assistência à família.

A orientação, que faz parte do decreto de lei que elenca as medidas extraordinárias a tomar na resposta ao coronavírus, seguiu na manhã deste sábado para os diretores das escolas. No texto, a que a SÁBADO teve acesso, a diretora-geral dos Estabelecimentos Escolares insta os diretores das escolas a identificarem pelo menos uma escola de cada agrupamento (ou a escola não agrupada) para acolher estes estudantes.

Quando será possível recebê-los? "Já a partir de segunda-feira", disse à SÁBADO Filinto Lima. O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas baseia esta certeza no conhecimento que cada colega tem da realidade escolar: "Nós sabemos quem são os alunos e os seus pais. Não sei é se os pais aceitam que os filhos vão para a escola. Imaginemos que são os dois médicos, podem colocá-los com um familiar ou trabalharem por turnos."

Quem poderá deixar as crianças na escola?

O primeiro-ministro António Costa já anunciara que haveria uma solução para estes profissionais. Mas, durante a comunicação ao país, ao início da noite de quinta-feira, 12, acabou por não concretizar. a resposta foi publicada em Diário da República e prevê então que "é identificado em cada agrupamento um estabelecimento de ensino que promove o acolhimento dos filhos ou outros dependentes a cargo" dos seguintes grupos de profissionais, quando mobilizados para "o serviço ou prontidão" pela "entidade empregadora ou pela autoridade pública":

- Saúde

- Forças de segurança e de socorro, incluindo bombeiros voluntários

- Forças armadas

- Trabalhadores dos serviços públicos essenciais, de gestão e manutenção de infraestruturas essenciais

Quantos irão à escola e o que lá vão fazer?

Não são apenas os diretores das escolas a assumirem que esta é uma realidade nova. Também entre as autoridades educativas ainda se assume ser cedo para estimar quantos pais e alunos recorrerão a esta possibilidade. Caberá agora aos diretores de escolas fazerem a identificação das necessidades.

Contudo, caso exista procura, Filinto Lima está seguro que as escolas darão a resposta adequada e cumprindo as normas da DGS, que pedem uma maior distância em todas as situações sociais, incluindo nas salas de aula. "A ideia é que os alunos façam na escola o mesmo que os colegas estão a fazer em casa", isto é: responderem aos exercícios enviados pelos professores por email ou nas plataformas existentes online.

Ainda assim, Filinto Lima assume que face a uma realidade "nova", como a desta pandemia, "todos estamos a aprender": "Daqui a 15 dias já estaremos ensinados", pelo que a rotina nas escolas (para os que dela precisarem) ou em casa fluirá então melhor.