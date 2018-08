Como forma de contornar a nova legislação, encarregados de educação estão a mudar a morada fiscal para conseguir colocar os filhos na escola pública pretendida, denunciou o movimento "Chega de Moradas Falsas" à TSF.

De acordo com uma das fundadoras do movimento, Ana Sardoeira, esta tem sido uma estratégia usada pelo menos por alguns pais que não moram na área de influência do agrupamento de escolas D. Filipa de Lencastre mas querem que os filhos frequentem esta escola. "Provavelmente têm alguém conhecido que reside na zona e alteraram a morada fiscal, que é relativamente simples no Portal das Finanças", explicou.

O movimento assume não saber quantos casos existem. No entanto, estes já foram relatados a pais de alunos da escola e vizinhos e à secretaria da escola.

A mudança da morada fiscal pode ser vista como uma para responder às novas exigências motivadas pelo despacho que tenta travar as moradas falsas.