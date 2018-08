"Em caso de dúvidas, ligue para o 808 246 246". A Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) lançou, esta quinta-feira, um alerta às pessoas dos distritos de Beja e Faro mas um pequeno lapso no seu conteúdo levou à confusão. É que o número de telemóvel descrito na mensagem de telemóvel enviada remetia as pessoas, em caso de dúvidas sobre o que fazer em caso de incêndios, para a empresa de reparação de vidros em automóveis, a Glassdrive.

"Risco extremo de incêndio rural nos distritos Beja e Faro. Fique atento", referia a mensagem distribuída na manhã desta quinta-feira. Era depois aconselhado a chamada para o número 808 246 246 em caso de dúvida. Mas havia um problema: o número da ANPC é 800 246 246 e não o descrito em cima, que remeteu as pessoas para a empresa de reparação de vidros em automóveis, Glassdrive.

Ao Diário de Notícias, a empresa confirmou já ter recebido inúmeras chamadas de pessoas a pedir esclarecimentos sobre a mensagem. A ANPC afirmou não ter conhecimento da falha, garantindo depois ao jornal que se iria proceder ao reenvio da mensagem, desta vez com o número correcto.

Nas redes sociais, a confusão gerou-se e foram inúmeras as pessoas que alertaram para o erro:





A mensagem da Proteção civil diz para se ligar para a glassdrive. O número correcto é 800 246 246 pic.twitter.com/p0pOHTeEEY — Luis Vales (@Luis_Vales) 2 de agosto de 2018







"Como é que a comunicação em massa para a população não é feita com todo o cuidado, com sucessivas validações, num tema tão sensível, um tema de vida ou morte? O que diz isto sobre a estrutura da protecção civil? Em caso de dúvida ligue para a GlassDrive", escreveu uma pessoa indignada com a situação no Twitter.