Todos os anos o Ministério da Educação publica um diploma que define estas regras, sendo que o despacho relativo ao próximo ano lectivo traz novidades: agora os encarregados de educação têm de apresentar uma declaração das finanças em como os alunos vivem com eles. Caso a morada fiscal de uma criança ou jovem seja diferente da morada do encarregado de educação, os alunos perdem a prioridade relacionada com a área de residência, no desempate das vagas. O objectivo foi combater as fraudes e as polémicas causadas por "moradas falsas".





O Ministério da Educação não apertou a vigilância às matrículas escolares, apesar da entrada em vigor de um novo despacho aplicável aos alunos que entram para o pré-escolar e 1.º ciclo ou que mudam de ciclo ou escola. As matrículas para o pré-escolar e 1º ciclo terminam esta sexta-feira.Mas apesar das alterações, o Ministério de Tiago Brandão Rodrigues não aumentou a presença da Inspecção-Geral da Educação e da Ciência nas escolas. "A seriação de alunos de acordo com as prioridades estabelecidas só se inicia uma vez terminada esta primeira fase [ndr: de matrículas], sendo só depois divulgadas as listas de admitidos em casa estabelecimento de ensino", o que deve acontecer em meados do próximo mês, explicou o gabinete do ministério ao Diário de Notícias. "O Ministério da Educação confia nos directores para aplicar o novo despacho das matrículas. De qualquer modo, no âmbito da actividade regular, a Inspecção-Geral da Educação e da Ciência assegura as verificiações necessárias", acrescentou a mesma fonte.A Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap) diz que as escolas tem usado maior rigor no acto das matrículas, mas que existe um temor de excesso de zelo - que pode causar problemas de logística familiar - mesmo quando ainda não se sabem se existem vagas ou não. "Uma mãe disse-me que não sabe muito bem o que fazer se o filho não ficar perto da avó, porque trabalha longe", contou ao mesmo jornal o presidente da associação, Jorge Ascensão."As coisas têm estado muito calmas", garantiu, por seu turno, António Pereira, da Associação Nacional de Directores Escolares, sublinhando não ter recebido ainda "nota de nenhum incidente".