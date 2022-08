Padre denunciou 12 sacerdotes por abuso de menores

Um padre recolheu informações sobre 12 sacerdotes suspeitos de abusos sexuais a menores que frequentavam as suas paróquias e denunciou-os à Comissão Independente que investiga abusos na igreja

02 de agosto

Um padre entregou à equipa que está a investigar abusos sexuais contra menores na Igreja Católica uma lista com 12 nomes de sacerdotes que terão tido comportamentos abusivos contra crianças. Cerca de metade ainda está no ativo.





De acordo com o jornal Expresso , o padre entregou uma lista de 12 nomes de sacerdotes de quem recolhera indícios mais ou menos claros de que teriam assediado ou mesmo abusado de menores à Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja (liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht).Recolheu documentação extensa sobre três padres em particular que, alegadamente, se protegeram mutuamente quando foram acusados de abuso de menores no passado. Alguns dos casos foram investigados pela Igreja e pelo Ministério Público, mas arquivados.